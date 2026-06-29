Случаите на труење поврзани со инјекции за слабеење двојно зголемени, експертите предупредуваат на злоупотреба - Долгорочните загрижувачки последици вклучуваат потенцијално оштетување на црниот дроб, бубрезите и нервниот систем

Бројот на извештаи за здравствени проблеми поврзани со инјекциите за слабеење речиси двојно се зголеми во изминатата година, со што се појави загриженост кај медицинските експерти поради сè почестата употреба на овие моќни лекови и појавата на експериментални третмани без лекарски надзор, пренесува Анадолу.

Според податоците од Холандскиот национален центар за информации за труења (НВИЦ) при Медицинскиот центар „УМЦ Утрехт“, медицинските лица во текот на 2025 година регистрирале 149 случаи на пациенти кои користеле инјекции за слабеење, во споредба со 2024 година, кога биле евидентирани 76 вакви случаи, пренесува денес холандскииот јавен сервис НОС.

Надлежните сметаат дека реалната бројка на случаи е веројатно поголема, бидејќи голем дел од инцидентите остануваат непријавени или пак, формално не се поврзуваат директно со терапијата.

Значителен дел од случаите вклучуваат употреба без рецепт или без лекарски надзор. Околу 40 отсто од извештаите потекнуваат од ситуации каде што пациентите користеле лекови набавени надвор од редовните медицински канали.

Експертите го опишуваат овој тренд како загрижувачки, посочувајќи на растечкиот пазар кој опфаќа инекции за слабеење што се достапни преку интернет или преку неформални мрежи, наместо од лекари.

Лековите како што е „Оземпик“ првично се развиени за дијабетес тип 2, а подоцна се одобрени и за третман на дебелина под медицински надзор.

Сепак, сè поголемата популарност на социјалните мрежи и поддршката од познатите личности придонесе за широко распространета употреба меѓу луѓето без стручен медицински надзор. Истражувачите предупредуваат дека овој премин од регулирана кон самоиницијативна употреба го зголемува ризикот од погрешно дозирање и несакани ефекти.

Во последно време, загриженоста расте и во однос на „ретатрутид“ , експериментален лек за слабеење кој понекогаш се нарекува и „Трипл џи“, а кој сè уште ја нема добиено потребната дозвола за издавање на рецепт во Холандија.

Во 2025 година, центарот „НВИЦ“ евидентирал шест случаи на труење со овој препарат, а само во првите пет месеци од годинава таа бројка веќе достигна 12 случаи. Бидејќи лекот не е официјално регистриран, тој не може да се набави преку легални медицински рецепти, но сепак е достапен преку интернет.

Специјалистите по токсикологија предупредуваат дека таканаречените „моќни варијанти“, како што е ретатрутидот, можат да носат зголемени ризици, особено кога се користат без лекарски надзор.

Предозирањето или погрешната употреба може да доведат до акутни симптоми кои бараат итна медицинска помош, вклучувајќи тешки гастроинтестинални реакции и нарушувања на метаболизмот.

Долгорочните загрижувачки последици вклучуваат потенцијално оштетување на црниот дроб, бубрезите и нервниот систем.