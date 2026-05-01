Руски режисер ја загуби статуетката од Оскарите на лет на Луфтханза

Рускиот режисер Павел Таланкин ја изгуби својата статуетка од Оскарите на летот на Луфтханза од Њујорк до Франкфурт, јави денес НОС њуз, пренесува Анадолу.

Оскарот беше освоен во март за документарецот „Господин Никој против Путин“, во кој Таланкин е и протагонист и корежисер.

Другиот корежисер на документарецот, Дејвид Боренштајн, преку социјалните мрежи истакна дека не е запознаен со никаков претходен случај на статуетка Оскар да биде чекирана како багаж, додавајќи дека се преземаат напори за пронаоѓање на исчезнатата награда.

Безбедносната служба на Mеѓународниот аеродром ЏФК во Њујорк наводно изразила загриженост во врска со статуетката од 34 сантиметри и речиси 4 килограми, која била третирана како потенцијален безбедносен ризик и ставена во чекиран багаж.

Статуетката била спакувана во картонска кутија со меурчеста фолија и селотејп откако Таланкин наводно немал соодветен багаж за неа, а персоналот на Луфтханза помогнал во подготовката за транспорт.

Таланкин рече дека претходно патувал со наградата неколку пати без инциденти и без потреба да ја пријавува.

Луфтханза истакна дека жали за ситуацијата.

Компанијата додаде дека нејзиниот тим „го решава прашањето со голема грижа и итност“ и дека е во тек темелна внатрешна истрага за статуетката да биде пронајдена и вратена што е можно поскоро.