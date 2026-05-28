По болеста на сопругот, Хабибе стана мајстор за гуми и ја спаси фамилијарната работилница, рушејќи ги стереотипите - „На почетокот муштериите имаа предрасуди, велеа: 'Зар жена може да ја работи оваа работа?', но потоа се навикнаа. Сега работам заедно со сопругот.“

Хабибе Ѓунѓор (54) од турскиот град Адана веќе 12 години во занаетчиската работилница успешно ја практикува професијата што ја изучила со единствена цел – да му биде десна рака на сопругот, кој се соочил со срцеви проблеми, пишува Анадолу.

Нејзиниот сопруг Хајретин Ѓунѓор (55), кој има работилница за автомобилски гуми во централниот округ Јурегир, од 2014 година има заболување на срцето.

По ангиографијата во болницата каде што бил пренесен, Хајретин поради лекувањето одреден период не можел да работи.

Откако сопругот се разболел, Хабибе почнала сè почесто да доаѓа во дуќанот во кој претходно само чистела, па постепено научила како се вадат и се монтираат автомобилските гуми. Со текот на времето оваа мајка на две деца толку многу се усовршила, што станала вистински мајстор за крпење на секаков вид гуми.

Денес Хабибе понекогаш работи сама, а некогаш со сопругот, со искуство од цели 12 години во овој занает, кој сè уште го работи со голема љубов.

– „На почетокот муштериите имаа предрасуди“ –

Во разговорот за Анадолу, Хабибе Ѓунѓор раскажа дека работилницата се наоѓа под нивната куќа и така можела да посвети време на изучување на занаетот. Иако на почетокот ѝ било тешко, со текот на времето сосема се навикнала на клучот и алатите.

„Секогаш доаѓав кај сопругот во работилницата и гледајќи го научив занаетот. Кога тој се разболе, јас почнав да работам. Оттогаш поминаа 12 години. На почетокот муштериите имаа предрасуди, велеа: 'Зар жена може да ја работи оваа работа?', но потоа се навикнаа. Сега работам со сопругот и деновите ни минуваат убаво. Ја сакам мојата професија. Нема работа што една жена не може да ја направи, само ако цврсто го посака тоа“, вели таа.

Хајретин Ѓунѓор, пак, рече дека бескрајно се гордее со својата жена: „Сопругата работи прекрасно, нема нешто што не може да го совлада. Во поправките работи исто толку добро како јас, дури и побрзо од мене ја завршува работата. Со љубов го работиме нашиот занает.“

Вејсел Омај, еден од редовните муштерии, истакна дека исклучително ѝ се восхитува на мајсторката Хабибе поради посветеноста и грижата со која ја извршува работата.