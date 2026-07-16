- „Сандалите, кои привлекуваат големо внимание кај домашните и странските туристи, со текот на годините станаа избор и на многу светски познати личности“ изјави мајсторот за сандали Јаманоглу

Последната генерација мајстори на сандали во туристички Бодрум го чува занаетот на своите предци - „Сандалите, кои привлекуваат големо внимание кај домашните и странските туристи, со текот на годините станаа избор и на многу светски познати личности“ изјави мајсторот за сандали Јаманоглу

Традиционалните рачно изработени бодрумски сандали во округот Бодрум, во турската туристичка област Мугла, оживуваат по повеќечасовна прецизна изработка во работилницата што ја водат четворица мајстори, пишува Анадолу.

Мајсторите, кои уште од детството се занимаваат со истиот занает, се трудат да го пренесат културното наследство на идните генерации, а воедно сакаат да обучат и чираци за занаетот да не исчезне.

Тие ги изработуваат сандалите со околу 90 проценти рачна работа – од изборот на кожата и нејзиното кроење, до поставувањето на калапот и рачното шиење.

Фотографија : Ali Ballı/AA

Мајсторот Фадил Јаманоглу за АА изјави дека го продолжува семејниот занает, наследен од неговиот дедо и татко, додавајќи дека единствената работа со која се занимавале во текот на животот е изработката на сандали.

Јаманоглу истакна дека сандалите, изработени од вистинска кожа, ги продаваат во својата продавница во Чаршијата во Бодрум.

„Сандалите, кои привлекуваат големо внимание кај домашните и странските туристи, со текот на годините станаа избор и на многу светски познати личности. Имавме можност да работиме и со покојниот Али Ѓувен, едно од најзначајните имиња на традиционалното бодрумско сандалџиство. Од него добивме инспирација и сакаме да го зачуваме неговото мајсторско сфаќање за занаетот. Овој занает е традиција од третата генерација, пренесена од нашите дедовци на нашите татковци, а од нив и на нас“, рече тој.

Фотографија : Ali Ballı/AA

Мајсторот за сандали Туркер Дикан рече дека со љубов го продолжуваат занаетот што го наследиле од своите татковци и дека никогаш не прават компромис со квалитетот и издржливоста.

Дикан посочи дека во текот на зимските месеци дизајнираат нови модели и работат во текот на сите 12 месеци од годината.

„Во 1980-тите и 1990-тите години, кога туризмот беше во подем, интересот за овој занает беше многу голем. Денес интересот е намален, а нашиот најголем проблем е што нема чираци. За жал, нема млади кои ќе го продолжат овој занает по нас. Обработката на кожата и нејзиното претворање во удобни сандали е процес што бара трпение. За нас е голема гордост што во нашата продавница доаѓаат познати личности од многу земји во светот и што рачно изработените бодрумски сандали привлекуваат големо внимание“, вели Дикан.