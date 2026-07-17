- Алаѓоз со изработка на декоративни предмети започнал уште во детството, кога сечел кутии од отпадни средства за чистење и изработувал макети, а со ова хоби продолжил многу години

Пензиониран компјутерски техничар ги претвора отпадните и старите материјали во декоративни предмети - Алаѓоз со изработка на декоративни предмети започнал уште во детството, кога сечел кутии од отпадни средства за чистење и изработувал макети, а со ова хоби продолжил многу години

Пензионираниот компјутерски техничар Зекерија Алаѓоз, кој живее во округот Чајџума во турската област Зонѓулдак, ги претвора отпадните и старите материјали во декоративни предмети за да ја разубави околината на својата станбена зграда, пишува Анадолу.

Четириесет и петгодишниот Алаѓоз, оженет и татко на две деца, кој живее во трикатната станбена зграда Елмас на улицата Армаган во населбата Чај, со изработка на декоративни предмети започнал уште во детството, кога сечел кутии од отпадни средства за чистење и изработувал макети, а со ова хоби продолжил многу години.

Фотографија : Gökhan Yılmaz/AA

За повторно да ги стави во употреба отпадните и старите материјали што ги набавувал од различни места и од свои блиски, како и за да ја разубави околината на зградата, за време на пандемијата Алаѓоз го претворил подрумот од 40 квадратни метри во зградата во работилница за „нулта отпад“ и интензивно продолжил со своите активности.

Таму, од отпадни водоводни цевки со пречник 70 милиметри изработил кактуси, улични светилки и врата во форма на молив, од правосмукалка направил човечка фигура, од стари гуми и водоводни цевки изработил бунар, а од надворешна единица на клима-уред направил тенк, од аспиратор хеликоптер, од стара гума палма, како и фигура на птица од вентилатор и сијалица, создавајќи приближно 70 декоративни предмети.

Фотографија : Gökhan Yılmaz/AA

Предметите ги ставил во дворот на зградата, која е позната и како „Зграда со нулта отпад“, а им поставил и ЛЕД-светилки што се напојуваат со сончева енергија, па неговите дела го привлекуваат вниманието на сите што ги гледаат.

Во изјавата за АА, Алаѓоз рече дека уште од детството изработувал различни предмети од стари материјали.

Тој раскажа дека по пандемијата им посветил поголемо внимание на своите активности и, со согласност на станарите, се трудел да ја разубави околината на станбената зграда.

Алаѓоз истакна дека заедничкиот подрум на зградата го претворил во работилница и секој ден таму работи по неколку часа.