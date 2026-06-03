- Ортак рече дека се грижи за храната на мајката, а таа, пак, посветено ги храни своите мачиња

Пензионер од Турција посветено се грижи за мачка и нејзините три мачиња родени во неговиот автомобил - Ортак рече дека се грижи за храната на мајката, а таа, пак, посветено ги храни своите мачиња

Во гратчето Кадирли, во турската област Османије, пензионираниот наставник Мехмет Акиф Ортак со огромна љубов и внимание се грижи за една улична мачка и нејзините три мачиња, кои дошле на свет во багажникот на неговото возило, пишува Анадолу.

Шеесет и осумгодишниот Ортак, кој живее во селото Кумбет, пред околу два месеца почнал да ја храни мачката што ја забележал на улица.

Ортак ѝ обезбедил живеалиште на мачката во својот автомобил, а со текот на времето меѓу нив се родила силна врска. По некое време забележал дека мачката се породила во багажникот на автомобилот.

Тој го отворил своето срце за мајката и нејзините три мачиња и почнал да ги носи со својот автомобил каде и да оди.

- Утрото, кога влегувал во автомобилот, се соочил со новородените мачиња -

Пензионираниот професор Мехмет Акиф Ортак во разговорот со дописникот на Анадолу раскажа дека на мајката мачка ѝ го дал името Томрис.

„Ја качив мачката во автомобилот. Кога излегував од возилото, ги затворив вратите мислејќи дека веќе излегла, но останала внатре. Утрото, кога сакав да влезам во автомобилот, ја погледнав Томрис – таа тукушто се породила. Од тој ден наваму, каде и да одам со возилото, дали во Кадирли, во Османија, во чаршија или во чајџилница, ги земам и нив“, вели тој.

Ортак објаснува дека се грижи за храната на мајката, а таа, пак, посветено ги храни своите мачиња.

Истакнувајќи дека своето возило со задоволство им го отстапил на овие невини суштества, Ортак со љубов додава:

„Постојано се во багажникот на автомобилот. Ги хранам со огромна љубов. Тие се мојата душа, моето богатство. Ќе бидат мои гости сè додека мачињата не застанат цврсто на своите нозе и не бидат подготвени сами да си заминат оттука.“