- Во округот Чамлихемшин во Ризе мече доаѓа во дворот на Хатиџе Сари, ја јаде храната што е оставена во дворот и потоа си заминува

Мече стана редовен гостин во куќа во Ризе, каде што го чека сигурен оброк - Во округот Чамлихемшин во Ризе мече доаѓа во дворот на Хатиџе Сари, ја јаде храната што е оставена во дворот и потоа си заминува

Во округот Чамлихемшин, на подрачјето на турски Ризе, во одредени денови од неделата едно мече доаѓа во дворот на куќата и се храни со храната што е оставена за него., пренесува Анадолу.

Хатиџе Сари, која живее во населбата Каплиџа во округот, пред извесно време забележала дека мечето што дошло во нејзиниот двор го јаде магдоносот.

Откако забележала дека мечето продолжува да доаѓа во одредени денови од неделата, Сари почнала редовно да остава храна во дворот.

Мечето си заминува откако ќе се нахрани со оставената храна во дворот.

Настаните од последната посета на мечето биле снимени со камера на мобилен телефон од едно лице што било во близина.

Фотографија : Bülent İsmailoğlu/AA

На снимките се гледа како мечето мирно ја јаде храната што е оставена за него во дворот, а внимание привлекува и разговорот на Хатиџе Сари со мечето.

Зборовите на Сари: „Многу си гладувало? Јади, јади, убаво јади. Не плаши се, но немој да нè изедеш, ниту кога ќе пораснеш немој да нè изедеш. Дојди, дојди, јас си одам“, ги насмеа присутните.

- „Во моментов не сме вознемирени затоа што е мало“ -

Хатиџе Сари за Анадолу изјави дека биле возбудени кога првпат го виделе мечето.

Наведувајќи дека со текот на времето мечето се навикнало на нивниот двор, Сари вели: „Како да ни доаѓа нашето дете. Откако почнавме да оставаме храна во дворот, постојано доаѓа. Нема ни мајка, ми е жал за него. Секогаш кога ќе дојде, храната му е подготвена.“

Сари истакна дека мечето најмногу јаде леб и рече: „Многу е мало. Изгледа збунето и останало само. Понекогаш доаѓа на два дена, некогаш секој ден.“

Посочувајќи дека не се плашат од мечето бидејќи е мало, Сари вели: „Во моментов не сме вознемирени затоа што е мало. Ние не се плашиме, но децата малку се плашат.“

За време на интервјуто мечето повторно дојде во дворот, се најаде со оставената храна и потоа исчезна од видик.