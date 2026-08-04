- Мајките делфини може да ги носат мртвите младенчиња со денови, постојано оттурнувајќи ги или подигнувајќи ги кон површината.

Мајка делфин го носи своето мртво младенче низ залив во Западна Австралија - Мајките делфини може да ги носат мртвите младенчиња со денови, постојано оттурнувајќи ги или подигнувајќи ги кон површината.

Женка делфин беше забележана како го носи своето мртво младенче во залив во Западна Австралија, соопшти истражувачка група откако младенчето умрело на возраст од само две недели, јавува Анадолу.

Делфинот, познат како Фрагл, бил забележан како го носи младенчето во заливот Лешено, во близина на градот Банбери, кон крајот на минатата недела, соопшти Истражувачкиот центар за морски истражувања „Џиограф Марин Рисрч“.

Се чинело дека Фрагл тагува. Покрај неа пливале два делфина што живеат во заливот, како и други делфини што вообичаено престојуваат во крајбрежните води, што ги одразува силните социјални врски меѓу делфините.

Истражувачите биле загрижени за младенчето откако забележале невообичаено висока стапка на дишење. Иако се надевале дека ќе преживее, и покрај тоа што било родено во текот на зимата, младенчето умрело.

Според првичната објава на истражувачката група на социјалните мрежи, ова е четврти последователен случај во кој Фрагл губи младенче.

Мајките делфини може да ги носат своите мртви младенчиња со денови, постојано оттурнувајќи ги или подигнувајќи ги кон површината.

Таквото однесување може да ја спречи мајката нормално да се храни, што значи дека на крајот мора да го пушти телото за да преживее.

Од „Џиограф Марин Рисрч“ соопштија дека изгледа оти Фрагл се приближува до тој момент.

Ова однесување, при кое делфините и китовите носат или го чуваат телото на починато младенче, научниците го нарекуваат „постмортално грижливо однесување.“

Студијата од 2018 година, во која се анализирани 78 документирани случаи кај китовите и делфините, покажала дека повеќе од 92% од набљудувањата се однесувале на делфини.

Според истражувачите, ова однесување може да претставува обид за спасување на младенчето што повеќе не реагира или, пак, израз на жалост.