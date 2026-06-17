- Ова ќе ѝ помогне на островската држава, позната по својот богат луксузен туризам, да ја достигне својата цел за јаглеродна неутралност до 2030 година

Малдивите со електрични поморски таксија до поеколошки островски транспорт - Ова ќе ѝ помогне на островската држава, позната по својот богат луксузен туризам, да ја достигне својата цел за јаглеродна неутралност до 2030 година

Малдивите ќе добијат 100 електрични поморски таксија во текот на следните три години, како поттик за „почист, потивок и поприспособлив“ модел за островски транспорт, јавува Анадолу.

Исто така, ова ќе ѝ помогне на островската држава, позната по својот богат луксузен туризам, да ја достигне својата цел за јаглеродна неутралност до 2030 година, според соопштението на американската компанија за поморска технологија „Навиер“, која соработува со „ЈИХ глобал инвестмент“ од ОАЕ за проектот.

„Партнерството ќе ја воспостави мрежата 'Навиер' на Малдивите, софтверски управуван одржлив поморски коридор дизајниран да ги поврзува аеродромите, одморалиштата, приватните вили и локалните острови преку флота од хидрофоилски бродови со високи перформанси. Поширокото партнерство претставува очекувана вредност на флотата од приближно 100 милиони долари“, се вели во соопштението објавено на почетокот на јуни.

Островската земја ќе ги воведе првите пет бродови „Навиер Н30“ оваа година, додека 95 дополнителни бродови ќе бидат распоредени во текот на следните три години.

Самприти Батачарја, основач и извршен директор на „Навиер“, изјави: „Речиси секој гостин, секој работник, секое одморалиште и секој остров зависи од бродови или хидроавиони. Тоа ги прави Малдивите совршено место за да се докаже дека поморскиот транспорт може да биде почист, потивок, стандардизиран, софтверски управуван и подобар за гостите.“

„Ние не распоредуваме само бродови. Ние ја градиме првата одржлива луксузна транспортна мрежа на вода“, рече Батачарја, кој работел како воздухопловен инженер во НАСА.

„Малдивите отсекогаш биле на чело на луксузниот туризам, но како островска земја на првата линија на климатските промени, имаме и можност да помогнеме во дефинирањето на иднината на водниот транспорт“, рече Мухамед Али Џана, претседател на „ЈИХ глобал инвестмент“.

Во соопштението се додава дека Малдивите „ќе послужат како план за скалирање на модерниот воден транспорт низ останатите островски земји, како и на премиум крајбрежните пазари“.