Земјоделец од турски Ерзурум со длето и чекан ја победи осаменоста

Илхами Коџаели, 60-годишен земјоделец од областа Чат во градот Ерзурум, поради копнежот по сопругата од која бил извесно време разделен успеал да претвори камен во уметничко дело, јавува Анадолу.

Коџаели живее во селото Караџа, каде што се занимава со земјоделство и е горд татко на четири деца и дедо на четири внуци. Пред околу две години, неговата сопруга Даѓул (60) заминала за Текирдаг за да им помогне на синот и снаата по раѓањето на внуците близнаци.

Останувајќи сам во празната куќа цели шест месеци додека сопругата била отсутна, Илхами почувствувал силен копнеж по својата животна сопатничка, со која првпат во животот биле толку долго раздвоени.

Еден ден, возејќи го својот трактор низ природата во близина на соседното село Кашикли, забележал еден специфичен камен песочник кој го привлекол неговото внимание па го однел дома.

Како лек против осаменоста, тој решил да започне едно ново хоби и да го обликува песочникот, а првото нешто што го врежал во каменот бил ликот на неговата сакана сопруга.

Со текот на времето, оваа активност прераснала во вистинска уметност. Иако страда од хронична опструктивна белодробна болест (ХОББ), Илхами со помош на копач ги вади камењата од земјата и со трактор ги носи во своето село.

Користејќи едноставни алатки како секира, длето, пила за железо, нож и турпија, тој ги претвора карпите во уметнички дела.

Во дворот на неговата скромна, полувековна куќа наследена од дедо му, денес се изложени близу 160 дела - од фигури на орли и ноеви, па сè до релјеф на познатата Медреса со две минариња. Овој простор сега наликува на вистински музеј под отворено небо.

Покрај оваа дарба, Илхами поседува и талент за музика, па често во својот двор каде што се наоѓаат неговите камени уметнички дела свири на баглама (турски жичен инструмент) и пее народни песни.

- „Сакам да направам изложба за да им бидам пример на младите“ -

Во разговор за Анадолу, Илхами вели дека со сопругата се во брак 41 година и дека периодот додека таа била кај синот му бил многу тежок и осамен. Токму копнежот за сопругата и радоста за новородените внуци го поттикнале да почне да го обработува песочникот.

Тој ја споредува својата сопруга со принцеза и вели дека токму нејзиното лице било неговата прва инспирација.

Коџаели сподели дека низ оваа уметност, која за него е вистинско хоби, создал околу 160 дела од камен, истакнувајќи дека притоа ја зачувал нивната оригинална, природна форма.

„Ликовите на мажи и жени ги создавав од мојата глава, додека за фигурите на Ататурк или орлите гледав примери на интернет. Понекогаш случајни минувачи застануваат пред мојата врата, љубопитни да видат што има внатре. Тука постојано се вее и моето турско знаме. На оној свет ништо не носиш со себе, освен два метри платно. Затоа се трудам да бидам добар и да оставам нешто зад себе“, вели тој.

Споделувајќи дека многу сака и да пишува, да црта, да свири на баглама и да пее народни песни, Коџаели рече: „Ако направам изложба и младите видат дека еден човек на 60 години почнал и успеал во ова, можеби ќе си кажат дека и тие можат да постигнат уште повеќе.“

- „Ми се јавуваше и ми велеше: Осамен сум, не можам без тебе“ -

Неговата сопруга Даѓул раскажува дека додека била во Текирдаг, постојано ја чувствувала неговата тага преку телефонот. Кога се вратила дома, останала зачудена од она што го затекнала.

„Бев навистина изненадена. Мислам дека за вакво нешто е потребна голема сила и трпение. Тогаш ми се јавуваше и ми велеше: ’Осамен сум, не можам без тебе‘. Кога дојдов, видов дека сета таа мака ја преточил во камењата. А еве сега, од толку работа со камењата, не ме ни погледнува“, се шегува таа.

На ова, Илхами со насмевка и нежност одговара: „Па јас токму твојата љубов ја врежувам во овој камен сега.“