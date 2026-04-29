Зголемен бројот на сексуални напади и силувања во ЕУ во последната деценија - Во 2024 година, полицијата во ЕУ регистрирала 256.302 сексуални напади, вклучувајќи 98.190 случаи на силување

Сексуалните напади и силувањата евидентирани од полицијата низ Европската Унија (ЕУ) бележат нагло зголемување во текот на изминатата деценија, покажуваат податоците објавени денес од Заводот за статистика на ЕУ, Евростат, јавува Анадолу.

Во 2024 година, полицијата во ЕУ регистрирала 256.302 сексуални напади, вклучувајќи 98.190 случаи на силување.

Во споредба со 2023 година, сексуалните напади се зголемиле за 5 %, додека случаите на силување се зголемиле за 7 %.

Овие бројки го рефлектираат континуираниот пораст на пријавеното сексуално насилство во текот на изминатата деценија.

Во периодот 2014–2024 година, делата на сексуално насилство се зголемиле за 94 %, додека случаите на силување пораснале за 150 %.

Од Евростат наведуваат дека зголемувањето на евидентираните случаи може да се должи на зголемената јавна свест, што директно влијае врз стапката на пријавување на ваквите дела.

Наспроти ова, бројот на намерни убиства во ЕУ е во опаѓање во истиот период.

Во 2024 година, полицијата евидентирала 3.953 намерни убиства, што е зголемување за 1 % во споредба со 2023 година, но претставува пад од 11 % во споредба со 2014 година.

Податоците на Евростат покажуваат дека во 2015 година е забележан најголем број убиства со намера — вкупно 4.616.

Од 2016 година наваму, бројките опаѓаа до 3.735 во 2019 година. Во 2020 година, бројот се искачи на 3.820, а потоа падна на 3.645 во 2021 година.

По 2021 година, бројките бележат пораст: 3.838 во 2022 година, 3.897 во 2023 година и 3.953 во 2024 година.