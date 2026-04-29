Духот на Дивиот Запад повторно оживеан во каубојско кафуле во Истанбул

Каубојско кафуле во Истанбул, основано поради спомените на стриповите од детството и вестерн-филмовите, ги отвора своите врати за сите вљубеници во приказните за Дивиот Запад, пишува Анадолу.

Кафулето е место каде што се обединуваат ентузијастите облечени во своите каубојски облеки, каде што со жар се дискутира за филмовите и се споделува заедничката страст кон оваа култура, а се прикажува и филм еднаш неделно.

Фотографија : Saffet Azak/AA

Сопственикот на кафулето, Џенгиз Гучлу, кој во својата младост имал можност да биде дел од два вестерн-филма, вели дека неговата длабока љубов кон овој жанр е врска која датира уште од неговото најрано детство.

Благодарение на неговата топла гостопримливост, секој посетител се чувствува како дома, учествувајќи во овие културни средби опкружен со искусни пријатели и колеги од светот на фотографијата и филмот.

Фотографија : Saffet Azak/AA

Корените на оваа заедница на љубители на вестернот се испреплетени со страниците на класичните стрипови како „Тексас“, „Том Микс“ и „Бафало Бил“, и со сеќавањата на каубојските филмови што некогаш ја исполнуваа програмата на турската телевизија.

Групата продолжува да се собира во ова кафуле, негувајќи го ова дружење како свој социјален круг, но и како скапоцена културна традиција.