Духот на Дивиот Запад повторно оживеан во каубојско кафуле во Истанбул
Erol Değirmenci
29 Април 2026•Ажурирај: 29 Април 2026
photo: Saffet Azak / AA
ИСТАНБУЛ
Каубојско кафуле во Истанбул, основано поради спомените на стриповите од детството и вестерн-филмовите, ги отвора своите врати за сите вљубеници во приказните за Дивиот Запад, пишува Анадолу.
Кафулето е место каде што се обединуваат ентузијастите облечени во своите каубојски облеки, каде што со жар се дискутира за филмовите и се споделува заедничката страст кон оваа култура, а се прикажува и филм еднаш неделно.
Сопственикот на кафулето, Џенгиз Гучлу, кој во својата младост имал можност да биде дел од два вестерн-филма, вели дека неговата длабока љубов кон овој жанр е врска која датира уште од неговото најрано детство.
Благодарение на неговата топла гостопримливост, секој посетител се чувствува како дома, учествувајќи во овие културни средби опкружен со искусни пријатели и колеги од светот на фотографијата и филмот.
Корените на оваа заедница на љубители на вестернот се испреплетени со страниците на класичните стрипови како „Тексас“, „Том Микс“ и „Бафало Бил“, и со сеќавањата на каубојските филмови што некогаш ја исполнуваа програмата на турската телевизија.
Групата продолжува да се собира во ова кафуле, негувајќи го ова дружење како свој социјален круг, но и како скапоцена културна традиција.
