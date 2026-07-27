- Висорамнината, која се наоѓа на околу 20 километри од центарот на градот, со свежата клима, студените извори и плодните пасишта е меѓу омилените места за сточарите

Две јагниња не се одвојуваат од Халиме, девојката која им стана како мајка - Висорамнината, која се наоѓа на околу 20 километри од центарот на градот, со свежата клима, студените извори и плодните пасишта е меѓу омилените места за сточарите

21-годишната Халиме Џалп, ќерка на номадско семејство од турскиот град Батман, кое престојува на висорамнината Берчелан во Хаккари, на надморска височина од 3.300 метри, со шише ги одгледува двете јагниња кои нивните мајки не ги прифатиле.

Висорамнината, која се наоѓа на околу 20 километри од центарот на градот, со свежата клима, студените извори и плодните пасишта е меѓу омилените места за сточарите.

Семејството Џалп, кое во летните месеци доаѓа од Батман за да ги напасува животните на поплодни подрачја, престојува во шатор поставен на висорамнината и се грижи за добитокот.

Фотографија : Sayim Harmancı/AA

Некои од овците на номадското семејство се ојагниле пред околу еден месец. Откако две од овците не ги прифатиле своите младенчиња, 21-годишната Халиме Џалп, која му помага на семејството во секојдневните работи, започнала со шише да ги храни двете јагниња, од кои едното е старо 4 недели, а другото 3 недели.

Јагнињата, кои преживеале благодарение на хранењето со шише, ниту за момент не се одвојуваат од Халиме, која ги одгледува со грижа и љубов.

Кога има време, Халиме се грижи за јагнињата и поминува време со нив, а врската создадена меѓу неа и животните го привлекува вниманието на сите што ги гледаат.

- „Каде и да одам, тие доаѓаат по мене“ -

Халиме Џалп за Анадолу изјави дека нејзиното семејство се занимава со сточарство и дека таа дошла на висорамнината за да им помага.

Фотографија : Sayim Harmancı/AA

Рече дека во текот на летото патуваат кон посвежи подрачја, а во текот на зимата кон потопли региони со своето номадско семејство.

„Имам мои јагниња и се грижам за нив. Им давам млеко со шише. Кога јагнињата по раѓањето не се дојат навреме од нивните мајки, може да има проблеми. Некои овци воопшто не ги прифаќаат своите младенчиња. И јагнињата и мајките ослабуваат. Затоа ги земаме јагнињата и им даваме млеко со шише. На овој начин јагнињата добро се хранат, а мајките не ослабуваат“, рече таа.

„Ги одгледувам на овој начин со шише. Бидејќи јас им давам млеко, каде и да одам, тие доаѓаат по мене“, додаде Халиме.