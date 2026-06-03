- Топлотниот бран што ја зафати земјата кон крајот на мај донесе рекордно високи температури во дури 23 шпански провинции...

Во Шпанија минатиот месец регистриран рекорден биланс на смртни случаи од високите температури - Топлотниот бран што ја зафати земјата кон крајот на мај донесе рекордно високи температури во дури 23 шпански провинции...

Во Шпанија е регистриран рекорден биланс од 101 смртен случај поврзан со високите температури за месец мај, според официјалните процени што денеска ги објави Министерството за здравство, јавува Анадолу.

Овој број е највисок за мај откако почна да се води евиденција во 2015 година и е за 3,6 пати повисок од просечниот број смртни случаи поврзани со горештините забележани во текот на овој месец во изминатата деценија, соопшти Министерството.

Според податоците на Националната метеоролошка агенција (АЕМЕТ), топлотниот бран што ја зафати земјата кон крајот на мај донесе рекордно високи температури во дури 23 шпански провинции. Оттаму додаваат дека во делови од Средоземното и од Кантабриското Море се измерени највисоките мајски температури на водата од почетокот на евиденцијата.

Податоците за смртните случаи беа објавени во време кога Шпанија го стартуваше својот национален план за превенција од топлина за 2026 година, кој има за цел да ги намали заболувањата и смртните случаи поврзани со екстремните температури.

Според податоците на Министерството за здравство, во периодот од 2015 до 2025 година, во Шпанија се регистрирани околу 27.564 смртни случаи кои им се припишуваат на екстремните горештини. Најкритична била 2022 година, кога се евидентирани рекордни 4.789 жртви, а веднаш по неа е 2025 година со 3.832 починати лица.

Здравствените власти предупредија дека ризикот од смрт се зголемува за меѓу 9,1 % и 10,7 % за секој степен Целзиусов со кој температурите ги надминуваат праговите на здравствен ризик.

Министерството соопшти дека луѓето на возраст над 75 години остануваат најранливата група на екстремните горештини, додека малите деца, бремените жени и луѓето со хронични болести исто така се соочуваат со зголемени ризици.

Што се однесува до прогнозите за претстојниот период, АЕМЕТ најавува голема веројатност за натпросечно високи температури во јуни, јули и август низ Шпанија. Овој топлотен бран се очекува да биде особено изразен во северниот дел на земјата, покрај медитеранскиот брег, како и на Балеарските Острови.