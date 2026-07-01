- Во турскиот град Бурса, бербер презеде грижа за 4 млади ластовички што ги нашол додека сè уште немале пердуви

Бербер од Бурса спаси четири млади ластовички најдени во кеса и се грижи за нив до првиот лет - Во турскиот град Бурса, бербер презеде грижа за 4 млади ластовички што ги нашол додека сè уште немале пердуви

Берберот Мехмет Гочменлер, кој работи во областа Караџабеј во турскиот град Бурса, се грижи за 4 млади ластовички што ги нашол во кеса пред неговата работилница, пишува Анадолу.

Еден ден додека ја отворал работилницата, забележал дека пред вратата има кеса со 4 млади ластовички.

Откако ја проверил околината и не пронашол гнездо, ги зел птиците во својот дуќан.

Фотографија : Fatih Çapkın/AA

Со помош на информации од интернет и луѓе што се занимаваат со птици, започнал да ги храни на секој половина час со црви и инсекти.

Тој се грижи за нив и преку ден во работилницата и навечер дома, со цел да ги одгледа до моментот кога ќе можат да летаат.

Фотографија : Fatih Çapkın/AA

Мехмет Гочменлер за Анадолу изјави дека ги пронашол ластовичките пред неговиот дуќан.

„Немаме многу искуство. Гледавме видеа на интернет за да научиме што да им даваме. Пријатели ни кажаа да даваме храна за птици, па почнавме со тоа. Нарачавме црви, даваме и глисти. Понекогаш давам и жолчка од јајце, но како што растат, имаат сè помала потреба. Сега се стари една недела и веќе една недела се кај мене“, рече тој.

Гочменлер исто така рече дека во неговиот дуќан веќе 11 години се грижи за мачка по име Минош и дека животните се навикнале едни на други.​​​​​