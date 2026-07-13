- САД соопштија дека ја започнале својата четврта рунда напади врз Иран за една недела вчера, како одмазда за иранскиот напад врз контејнерски брод под знамето на Кипар

Цените на нафтата скокнаа за речиси 5%, нападите меѓу САД и Иран ги зголемија стравувањата за Ормускиот Теснец - САД соопштија дека ја започнале својата четврта рунда напади врз Иран за една недела вчера, како одмазда за иранскиот напад врз контејнерски брод под знамето на Кипар

Цените на суровата нафта Брент пораснаа за околу 5% денес откако обновените напади на САД и Иран ја зголемија загриженоста во врска со транспортот и снабдувањето со енергенти преку Ормускиот Теснец, јавува Анадолу.

Меѓународната референтна цена се искачи на околу 80 долари за барел од 05:50 часот по Гринич откако двете страни извршија нови ракетни и беспилотни летала во текот на викендот.

САД соопштија дека ја започнале својата четврта рунда напади врз Иран за една недела вчера, како одмазда за иранскиот напад врз контејнерски брод под знамето на Кипар.

Централната команда на САД соопшти дека погодила десетици цели за да ги ослаби капацитетите на Иран против комерцијалните бродови што транзитираат низ стратегиската водна маршрута.

Во меѓувреме, Иран објави дека Ормускиот Теснец ќе остане затворен „до натамошно известување“, иако ЦЕНТКОМ го отфрли тврдењето.

Иранскиот корпус на Исламската револуционерна гарда рано утрово соопшти дека погодил две воени бази во Кувајт, тврдејќи дека се оштетени резервоар за гориво, системите за противвоздушна одбрана „Патриот“ и радарската опрема.

Техеран, исто така, соопшти дека нападнал американски воени објекти во неколку земји во Персискиот Залив, а експлозии беа пријавени во јужниот ирански пристаништен град Бандар Абас, кратко пред Централната команда на САД да го објави извештајот за своите последни напади.

Иранската армија подоцна тврдеше дека соборила американски дрон над Бандар Абас.

Цените на нафтата се зголемија од минатата недела бидејќи обновените напади надоместија дел од загубите предизвикани од привремениот договор меѓу САД и Иран, кој ги зголеми очекувањата за побезбеден транзит низ Ормускиот Теснец и зголемени регионални резерви на енергенти.

Најновата ескалација, исто така, ги ослабна надежите за повторни преговори бидејќи Техеран бара Вашингтон прво да ги исполни претходните обврски за транспорт низ Ормускиот Теснец и извоз на иранска нафта.