Цената на нафтата „Брент“ се искачи на 110 долари за барел

Цената на нафтата „Брент“ денес се искачи на 110 долари за барел, по дводневниот пад откако повторните безбедносни ризици околу Ормускиот Теснец ја зголемија загриженоста за глобалните текови на нафта и поморскиот сообраќај, јавува Анадолу.

Цените се зголемија за над 2,2%, достигнувајќи околу 110,6 долари за барел до 08:05 часот по Гринич.

Зголемувањето следуваше откако Британската организација за поморски трговски операции (УКМТО) соопшти дека еден танкер бил погоден од непознати проектили северно од Фуџаира, во близина на Ормускиот Теснец, набрзо откако американскиот претседател Доналд Трамп ја најави иницијативата „Проект Слобода“, план за спроведување на заглавените цивилни бродови низ спорниот премин.

Последниот инцидент ги зголеми стравувањата дека за пловењето на комерцијални бродови во и околу Ормускиот Теснец може да има дополнителни пречки, имајќи предвид дека тесниот теснец останува една од најважните транзитни маршрути во светот за сурова нафта, деривати и течен природен гас.

Иран, исто така, предупреди дека сите американски сили што ќе влезат во теснецот ќе бидат цел и ги повика комерцијалните пловила и танкерите да не се движат без координација со неговата војска, што предизвика загриженост за дополнителни ограничувања на поморскиот транспорт на енергенти.

Трамп изјави дека иницијативата ќе се фокусира на помагање на цивилните бродови што пловат под знамиња на неутрални земји да го напуштат водниот пат и да ги продолжат операциите, а нејзината имплементација треба да започне денес.

И покрај ескалацијата, Техеран соопшти дека го разгледува одговорот на Вашингтон на неговиот последен предлог од 14 точки, оставајќи ја отворена можноста за дипломатски напредок.

Цените на нафтата нагло се зголемија оваа година бидејќи конфликтот на Блискиот Исток и ефективното затворање на Ормускиот Теснец ги попречија испораките на сурова нафта, гориво и течен природен гас, принудувајќи ги трговците во цената да ги вклучат постојаните ризици во снабдувањето и транспортот.

Ормускиот Теснец го поврзува Персискиот Залив со Арапското Море и претставува критичен коридор за извоз на енергенти од големите производители, вклучително Саудиска Арабија, Ирак, Обединетите Арапски Емирати, Кувајт, Катар и Иран.