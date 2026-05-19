Франција и Гренланд потпишаа писмо за намери за зајакнување на соработката за критични минерали - „Стратегиско партнерство за иднината на европската енергија и индустрија”, порача францускиот министер

Со цел зајакнување на соработката за критични минерални суровини и метали, Франција и Гренланд потпишаа писмо за намери, објави денес француски министер. Овој чекор доаѓа во време кога европските држави се стремат кон обезбедување со стратегиските ресурси неопходни за енергетската транзиција и за стабилноста на индустриските синџири на снабдување, јавува Анадолу.

Никола Форисје, делегиран министер на Франција за надворешна трговија и привлекување инвестиции, во објавата на американската платформа за социјални медиуми Х истакна дека писмото е потпишано во Нук, заедно со премиерот на Гренланд, Муте Б. Егеде.

„Стратегиско партнерство за иднината на европската енергија и индустрија”, напиша Форисје.

Според соопштението на Владата на Гренланд објавено вчера, писмото има цел да ја зајакне соработката помеѓу Гренланд и Франција преку размена на знаења, геолошко мапирање и совесен развој на минералните ресурси.

Писмото за намери следи по договорот за техничка соработка што беше потпишан на 3 март во Торонто, за време на Конференцијата на канадското здружение на рударски истражувачи и инвеститори, меѓу гренландското Министерство за индустрија и минерали и Францускиот геолошки институт (БРГМ).

Првиот заеднички проект во рамките на ова партнерство ќе биде насочен кон сателитски геолошки истражувања во Гренланд, со цел да се обезбедат „нови и подетални информации“ за геологијата на територијата и да се поддржи планирањето на идните истражувања, се наведува во соопштението.

Со соработката, исто така, ќе се поддржат заеднички проекти низ синџирите на снабдување со критични метали, ќе се промовираат одржливи рударски практики и ќе се зајакне соработката во полето на истражувањето и образованието.

Гренланд располага со значителни резерви на ретки земјени елементи и други стратегиски минерали, за кои постои сè поголем интерес поради нивната клучна улога во технологиите за чиста енергија, процесот на електрификација и современата индустрија.