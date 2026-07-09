- Според наводите, прекинувањето на производството во фабриката за комерцијални возила во Хановер е предвидено за 2032 година, а погонот на „Ауди“ во Некарзулм во 2034 година

„Фолксваген“ планира да затвори неколку германски фабрики, загрозени околу 40.000 работни места - Според наводите, прекинувањето на производството во фабриката за комерцијални возила во Хановер е предвидено за 2032 година, а погонот на „Ауди“ во Некарзулм во 2034 година

Компанијата „Фолксваген“ планира да затвори повеќе германски фабрики, со што се загрозени околу 40.000 работни места, објавија медиумите денес, пренесува Анадолу.

Повикувајќи се на извори од надзорниот одбор на компанијата, неделниот весник „Шпигел“ објави дека извршниот директор Оливер Блуме има намера да го прекине производството на возила во фабриките во Цвикау и Емден во рок од пет години.

Според наводите, прекинувањето на производството во фабриката за комерцијални возила во Хановер е предвидено за 2032 година, а погонот на „Ауди“ во Некарзулм во 2034 година.

Во четирите погони се вработени околу 40.000 работници, според наводите на весникот.

Блуме, исто така, има цел да укине 50.000 работни места во рамките на целата компанија до 2030 година.

Портпаролот на надзорниот одбор и претставникот на вработените во одборот одбија да ги коментираат наводите.

За предлозите, кои аналитичарите ги опишаа како најрадикален потег во историјата на вториот по големина светски производител на автомобили, требаше да се дискутира на состанокот на надзорниот одбор во Волфсбург денес.

Моќниот германски синдикат „ИГ Метал“ веднаш ги осуди плановите и повика на протест, со најавен собир во Волфсбург за време на состанокот на одборот.