- „Продолжуваме со нашата силна волја да го зголемиме обемот на трговска размена меѓу Турција и Чешка и дополнително да ја унапредиме нашата економска соработка, особено во инвестициите, индустријата, технологијата и одбранбената индустрија“

Турскиот министер за трговија: Турција и Чешка се обврзаа на продлабочување на економската соработка - „Продолжуваме со нашата силна волја да го зголемиме обемот на трговска размена меѓу Турција и Чешка и дополнително да ја унапредиме нашата економска соработка, особено во инвестициите, индустријата, технологијата и одбранбената индустрија“

Турција и Чешка се посветени на зајакнувањето на економската соработка, особено во трговијата, инвестициите, индустријата, технологијата и одбранбената индустрија, изјави денес турскиот министер за трговија Омер Болат, пречекувајќи го чешкиот премиер Андреј Бабиш на 36. Самит на лидерите на НАТО во Анкара, јавува Анадолу.

„Продолжуваме со нашата силна волја да го зголемиме обемот на трговска размена меѓу Турција и Чешка и дополнително да ја унапредиме нашата економска соработка, особено во инвестициите, индустријата, технологијата и одбранбената индустрија, врз основа на заемна корист“, рече Болат.

Тој додаде дека Турција, со својата силна економија, стратегиска локација и активна трговска дипломатија, ќе продолжи да придонесува за развој на соработката меѓу сојузниците.

Болат изрази надеж дека Самитот ќе донесе позитивни резултати за двете земји, Алијансата и регионот.

Самитот во Анкара ги собра лидерите од 32 земји членки на Алијансата, како и клучните партнери, за да разговараат за европскиот одбранбен капацитет, целите на Алијансата за издвојување за одбраната, воената модернизација и континуираната поддршка за Украина.

Состанокот во Анкара го означува вториот самит на НАТО чиј домаќин е Турција, по самитот во Истанбул во 2004 година. Собирот, исто така, обезбедува платформа за билатерални средби меѓу Турција и сојузничките земји за политичка, безбедносна и економска соработка.