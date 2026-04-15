- Пакистан треба да отплати долг од 3,5 милијарди долари кон ОАЕ до крајот на април, по барање од Абу Даби

Саудиска Арабија ќе му обезбеди на Пакистан три милијарди долари за отплата на долгот кон ОАЕ - Пакистан треба да отплати долг од 3,5 милијарди долари кон ОАЕ до крајот на април, по барање од Абу Даби

Министерот за финансии на Пакистан доцна синоќа потврди дека Саудиска Арабија се согласила да му обезбеди финансиска помош на Исламабад во износ од 3 милијарди долари, со цел да се ублажи притисокот врз девизните резерви поради обврските за отплата на долгот кон Обединетите Арапски Емирати (ОАЕ), јавува Анадолу.

Мухамед Аурангзеб, кој престојува во Вашингтон на разговори со персоналот на Меѓународниот монетарен фонд (ММФ), за новинарите изјави дека Ријад ќе ги обезбеди ветените средства во текот на следната недела, објави пакистанскиот јавен сервис „Гео њуз“.

„Денес одржавме детален состанок со саудискиот министер за финансии. Тој јасно ми кажа дека 3 милијарди долари ќе му бидат префрлени на Пакистан како дополнителни депозити“, истакна Аурангзеб.

Овој развој на настаните доаѓа во време кога Пакистан се подготвува да врати долг од 3,5 милијарди долари кон ОАЕ до крајот на овој месец.

Минатата недела Анадолу објави дека Саудиска Арабија и Катар ќе му обезбедат на Пакистан вкупно 5 милијарди долари финансиска помош, што ќе му овозможи на Исламабад да избегне криза со девизните резерви при извршувањето на надворешните плаќања до јуни.

Ријад му вети поддршка на Исламабад во услови на зголемени надворешни притисоци и растечки трошоци поврзани со тековните тензии на Блискиот Исток. Минатата недела саудискиот министер за финансии Мухамед бин Абдула ал-Џадан го посети Исламабад, каде што се сретна со пакистанскиот премиер Шехбаз Шариф за да разговараат за деталите околу помошта.

Пакистанските девизни резерви остануваат под притисок поради зголемените трошоци за увоз, а официјалните лица предупредуваат дека без нови приливи, резервите би можеле дополнително да се намалат наредните недели. Владата, исто така, соработува со меѓународните партнери пред клучните финансиски состаноци во Вашингтон.

Пакистан ќе отплати долг од 3,5 милијарди долари кон ОАЕ до крајот на април, по барање од Абу Даби за итно решавање на долгот, изјави висок официјален претставник.

Моменталните ликвидни девизни резерви на Пакистан изнесуваат приближно 21,89 милијарди долари, од кои 16,4 милијарди долари се во Државната банка на Пакистан, додека комерцијалните банки располагаат со околу 5,49 милијарди долари.

Според Аурангзеб, Пакистан минатата недела веќе извршил надворешни плаќања во висина од 1,4 милијарди долари.