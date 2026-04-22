САД предупредуваат дека бродовите и поединците што помагаат во трговијата со Иран може да се соочат со санкции

Секретарот за финансии на САД, Скот Бесент, предупреди дека секој поединец или пловило што помага во трговијата со нафта или во финансиските трансакции на Иран, може да се соочи со американски санкци, јавува Анадолу.

„САД ќе продолжат со поморската блокада на иранските пристаништа, паралелно засилувајќи го финансискиот притисок со цел да ја ослабат економијата на земјата која во голема мера се потпира на извозот на нафта“, изјави Бесент.

„За само неколку дена складиштата на островот Харг ќе бидат полни, а чувствителните ирански нафтени извори ќе бидат затворени. Ограничувањето на иранската поморска трговија директно ги погодува примарните извори на приходи на режимот“, напиша тој на американската платформа за социјални медиуми Х.

Додаде дека Министерството за финансии ќе продолжи да ја спроведува, како што ја нарече, кампањата за „максимален притисок“, со цел да се наруши способноста на Иран да остварува, пренесува и враќа финансиски средства.

„Секое лице или пловило што помага во овие текови - преку прикриена трговија и финансии - ризикува да биде изложено на санкции од САД. Продолжуваме да ги замрзнуваме средствата украдени од корумпираното раководство во име на иранскиот народ“, напиша тој.

Вчера цените на нафтата постојано се менуваа откако претседателот Доналд Трамп објави дека двонеделниот прекин на огнот со Иран ќе биде продолжен, а Вашингтон истовремено ја продолжува својата поморска блокада.