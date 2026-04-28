- Според ОАЕ, одлуката е во согласност со долгорочната стратегиска и економска визија на земјата и развојот на нејзиниот енергетски сектор

ОАЕ се повлекуваат од ОПЕК И ОПЕК+ - Според ОАЕ, одлуката е во согласност со долгорочната стратегиска и економска визија на земјата и развојот на нејзиниот енергетски сектор

Обединетите Арапски Емирати ја објавија својата одлука за повлекување од Организацијата на земјите извознички на нафта (ОПЕК) и од ОПЕК+, јавува Анадолу.

Одлуката ќе стапи на сила од 1 мај 2026 година, јави денес државната новинска агенција на Емиратите (ВАМ).

Медиумот наведува дека одлуката е во согласност со долгорочната стратегиска и економска визија на земјата и развојот на нејзиниот енергетски сектор.

Одлуката, исто така, ја зајакнува посветеноста на ОАЕ на својата улога како одговорен и сигурен производител што гледа кон иднината на глобалните енергетски пазари, се додава во соопштението.

ОАЕ се вклучија во ОПЕК во 1967 година.