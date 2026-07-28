- Комерцијалните резерви на дизел се намалија од количина доволна за 17,6 дена на крајот на јуни на количина за само 6,9 дена, додека 53 бензински пумпи низ целата земја останаа без дизел заклучно со неделата

Молдавија прогласи 30-дневна вонредна состојба во енергетскиот и хидролошкиот сектор - Комерцијалните резерви на дизел се намалија од количина доволна за 17,6 дена на крајот на јуни на количина за само 6,9 дена, додека 53 бензински пумпи низ целата земја останаа без дизел заклучно со неделата

Молдавија денес соопшти дека воведува 30-дневна вонредна состојба во енергетскиот и хидролошкиот сектор, со цел да спречи недостиг на гориво и да ги заштити резервите на вода, јавува Анадолу.

Од Владата соопштија дека нарушувањата на регионалните пазари на горива, поттикнати од повисоките глобални цени на нафтата и дизелот, конфликтот на Блискиот Исток, привремениот прекин на извозот на казахстанска сурова нафта преку рускиот терминал Новоросиск и ниското ниво на водата на Дунав, ги загрозиле синџирите на снабдување.

Комерцијалните резерви на дизел се намалија од количина доволна за 17,6 дена на крајот на јуни на количина за само 6,9 дена, додека 53 бензински пумпи низ целата земја останаа без дизел заклучно со неделата.

Во рамките на итните мерки, надлежните органи ќе го поедностават увозот на гориво, ќе дадат приоритет на царинењето, ќе отворат гранични „зелени коридори“ и ќе го ограничат шпекулативното купување. Извозот на дизел и бензин од пристаништето Ѓурѓулешти ќе биде дозволен само доколку се одржуваат минималните домашни резерви на гориво.

Владата, исто така, прогласи хидролошка тревога откако нивото на водата во басенот на Дњестар нагло опадна. Надлежните предупредија дека намаленото испуштање вода од акумулацијата Новоднистровск може да го загрози снабдувањето со вода за пиење.

Од тие причини официјалните лица соопштија дека ќе ги проценат алтернативните извори на вода, ќе подготват резервни бунари и ќе го засилат мониторингот на водните ресурси.