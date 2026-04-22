- Авиокомпанијата објави дека ова ќе го намали вкупниот капацитет за помалку од еден процент мерено според достапните седишта по километар, а воедно ќе заштеди повеќе од 40.000 метрички тони авионско гориво

„Луфтханза“ укинува летови на кратки релации од својот летен распоред поради зголемените трошоци за гориво - Авиокомпанијата објави дека ова ќе го намали вкупниот капацитет за помалку од еден процент мерено според достапните седишта по километар, а воедно ќе заштеди повеќе од 40.000 метрички тони авионско гориво

Германската национална авиокомпанија „Луфтханза“ вчера соопшти дека укинува околу 20.000 летови на кратки релации од својот летен распоред до октомври, во обид да ги ограничи трошоците за гориво кои нагло пораснаа по избивањето на конфликтот во Иран, јавува Анадолу.

Авиокомпанијата објави дека ова ќе го намали вкупниот капацитет за помалку од еден процент мерено според достапните седишта по километар (ASK), а воедно ќе заштеди повеќе од 40.000 метрички тони гориво за авионите.

Укинувањата главно се однесуваат на непрофитабилните кратки релации од Франкфурт и Минхен, а се планира да се прошират на некои постоечки рути во Цирих, Виена и Брисел како дел од поширока оптимизација низ своите шест европски центри.

Луфтханза соопшти дека првата фаза од краткорочните приспособувања, која ги опфаќа операциите до 31 мај, веќе е имплементирана, со 120 откажувања на летови дневно од вчера, за кои патниците се информирани.

Компанијата додаде дека најмалку три дестинации привремено се отстранети од актуелниот распоред, меѓу кои Бидгошч и Жешов во Полска, како и Ставангер во Норвешка.

Исто така, соопшти дека 10 рути ќе бидат обединети преку други центри на групата, вклучувајќи летови до Херингсдорф, Корк, Гдањск, Љубљана, Риека, Сибиу, Штутгарт, Трондхајм, Тиват и Вроцлав.

Луфтханза соопшти дека овој потег има за цел подобрување на ефикасноста на својата европска мрежа, а воедно и одржување на пристап до поширок глобален систем на рути, особено летови на долги релации.

Групацијата додаде дека ревидираниот среднорочен план за рути за наредните месеци ќе биде објавен кон крајот на април или почетокот на мај и ќе вклучува дополнителни приспособувања на рутите на кратки релации за летната сезона.

Луфтханза исто така соопшти дека залихите на авионско гориво се обезбедени за наредните недели и дека користи комбинација на физичка набавка и мерки за заштита од растот на цените за да го намали влијанието на повисоките трошоци за гориво.