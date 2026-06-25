- Претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен потврди дека траншата од 3,2 милијарди евра му е префрлена на Киев

ЕУ ја исплати првата транша од пакетот од 90 милијарди евра за Украина - Претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен потврди дека траншата од 3,2 милијарди евра му е префрлена на Киев

Претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, денес соопшти дека Европската Унија (ЕУ) ја извршила првата исплата во рамките на новиот пакет заеми за Украина во вредност од 90 милијарди евра, префрлајќи 3,2 милијарди евра макрофинансиска помош за Киев, јавува Анадолу.

Говорејќи на Конференцијата за обнова на Украина во Гдањск, Полска, Фон дер Лајен рече дека средствата се дел од пошироките напори на ЕУ за поддршка на украинската економија и одбрана додека војната продолжува.

„Денес ја префрламе првата транша во рамките на овој заем – 3,2 милијарди евра макрофинансиска помош“, рече таа.

Пакетот од 90 милијарди евра, познат како Заем за поддршка на Украина, ќе биде исплатен во текот на следните две години.

Фон дер Лајен, исто така, најави дека наредните денови ЕУ ќе започне со исплата на првите средства од посебна програма во вредност од 6 милијарди евра, наменета за зголемување на капацитетите на Украина за производство на дронови.

Според Фон дер Лајен, ЕУ и нејзините земји членки веќе обезбедиле 200 милијарди евра економска, финансиска и воена помош за Украина од почетокот на војната во 2022 година.

Изјавите доаѓаат неколку недели откако ЕУ го отвори првиот кластер од пристапните преговори со Украина, потег што Фон дер Лајен го опиша како „историски“.