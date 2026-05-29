ЕУ: Актуелните трговски односи со Кина се неодржливи, бараат покоординиран одговор - „Кина е клучен партнер, а ангажманот и дијалогот ќе продолжат“

Европската комисија денес соопшти дека сегашната состојба во трговските и инвестициските односи меѓу Европската Унија (ЕУ) и Кина е „неодржлива“, предупредувајќи дека сè поголемата загриженост за економијата и безбедноста бара покоординиран одговор од Унијата, јавува Анадолу.

Во соопштението објавено по состанокот на Колеџот на комесари посветен на односите меѓу Брисел и Пекинг, Европската комисија уште еднаш ја потврди својата политика на „намалување на ризикот, а не прекинување на врските“ со Кина.

„Кина е клучен партнер, а ангажманот и дијалогот ќе продолжат“, се вели во соопштението.

Сепак, блокот ги призна зголемените структурни тензии во односите.

„Сегашната состојба на трговските и инвестициските односи не е одржлива. Бидејќи економските и безбедносните интереси стануваат сè поиспреплетени, двете димензии ќе бараат поцврст и покоординиран договор“, се наведува во соопштението.

Комисијата соопшти дека денешниот состанок ќе придонесе за нејзината работа во следните недели, пред понатамошните разговори на самитот на Г7 во Франција и состанокот на Европскиот совет во јуни.