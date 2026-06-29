- Јапонскиот производител на автомобили продаде 885.207 возила низ целиот свет во мај, вклучително и бројките од неговата подружница за мали автомобили „Даихатсу Мотор“, што е намалување од 7,4%

Глобалната продажба на „Тојота“ во пад четврти месец, конфликтот во Иран го забави производството - Јапонскиот производител на автомобили продаде 885.207 возила низ целиот свет во мај, вклучително и бројките од неговата подружница за мали автомобили „Даихатсу Мотор“, што е намалување од 7,4%

Глобалната продажба на возила на „Тојота Мотор“ се намалува четврти месец бидејќи текот на случувањата поврзани со конфликтот во Иран влијаеја врз работењето на пазарот на Блискиот Исток, а послабата побарувачка во Кина додаде дополнителен притисок, јавува Анадолу.

Јапонскиот производител на автомобили продаде 885.207 возила низ целиот свет во мај, вклучително и бројките од неговата подружница за мали автомобили „Даихатсу Мотор“, што е намалување од 7,4% во однос на истиот месец минатата година, според податоците на компанијата објавени денес.

Глобалното производство, исто така, е намалено и падна за 5,8% на годишно ниво на 857.765 возила.

Бројките покажаа континуиран притисок врз меѓународните операции на „Тојота“, компанијата се соочи со комбинираното влијание на геополитичките случувања, логистичката несигурност и интензивираната конкуренција на клучните пазари.

Продажбата на Блискиот Исток се намали за 38,6%, одразувајќи го влијанието на регионалниот конфликт врз испораката и побарувачката. Во Кина, продажбата на „Тојота“ се намали за 31,7% во однос на претходната година бидејќи домашните производители на електрични возила продолжија да го зголемуваат својот удел на најголемиот светски пазар на автомобили.

Иако Вашингтон и Техеран постигнаа договор за прекин на конфликтот, транспортот низ Ормускиот Теснец постепено се воспоставува, одржувајќи го притисокот врз транспортните маршрути што ги користат производителите на автомобили и другите производители.

Претходно „Тојота“ посочи дека Блискиот Исток е значаен извозен пазар за компанијата, со годишна испорака во регионот од околу 500.000 до 600.000 возила. Во мај компанијата соопшти дека очекува значителен дел од тој извоз да биде погоден од прекините.

Автомобилскиот производител, исто така, предупреди на пониска заработка за фискалната година што завршува во март 2027 година, наведувајќи ги зголемените трошоци за суровини и притисоците поврзани со снабдувањето. „Тојота“ очекува оперативната добивка да падне на 3 билиони јени (18,8 милијарди долари), во споредба со 3,8 билиони јени претходната фискална година.