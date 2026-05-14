Во Албанија се одржува Балкански форум за плаќања

Во Албанија беше организиран Балканскиот форум за плаќања (Balkan Payment Forum 2026), настан посветен на развојот во областа на плаќањата, финансиските иновации и дигиталната трансформација, јавува Анадолу.

На настанот одржан во Тирана учествуваа претставници на различни институции, централни банки од неколку земји, меѓународни финансиски институции, банкарската индустрија, експерти од регионот и земјите на Европската Унија, според соопштението од Банката на Албанија.

На церемонијата на отворање присуствуваше и министерката за економија и иновации на Албанија, Делина Ибрахимај, која нагласи дека глобалната економија брзо се трансформира преку инстант плаќања, отворено банкарство и вештачка интелигенција.

„Во оваа трансформација Албанија е една од водечките земји на Западен Балкан бидејќи веќе една деценија многу инвестираме во дигиталната трансформација на нашите јавни услуги. Употребата на електронски плаќања во земјата брзо се проширува и кај потрошувачите и кај компаниите“, изјави Ибрахимај.

Првата заменик-гувернерка на Централната банка на Албанија, Холта Заќај, како главен говорник на отворањето на форумот, ја истакна улогата на банката во економскиот и финансискиот развој на земјата.

„Со текот на годините Банката на Албанија еволуираше во согласност со најдобрите европски стандарди и денес претставува модерна институција, со современи системи за плаќање, регулаторна рамка усогласена со меѓународните стандарди и значајна улога во одржувањето на финансиската и макроекономската стабилност на земјата“, изјави Заќај.