- Извршниот директор Амин Насер изјави дека невидените нарушувања во снабдувањето ги одбележале резултатите на компанијата во првата половина од годината

„Арамко“ пријави раст на приходите поради порастот на цените на нафтата во услови на конфликтот меѓу САД и Иран - Извршниот директор Амин Насер изјави дека невидените нарушувања во снабдувањето ги одбележале резултатите на компанијата во првата половина од годината

Саудискиот енергетски гигант „Арамко“ објави значителен раст на нето-добивката во вториот квартал, која се зголемила за 44 проценти, поттикната од повисоките глобални цени на нафтата и нарушувањата во регионалните синџири на снабдување поради тековниот конфликт меѓу САД и Иран, јавува Анадолу.

Компанијата денес соопшти дека нејзината нето-добивка во вториот квартал достигнала 32,7 милијарди долари, во споредба со 22,67 милијарди долари во истиот период минатата година.

Според компанијата, геополитичкиот конфликт придонел за раст на светските цени на нафтата, овозможувајќи му на „Арамко“ да ги искористи придобивките од својата разновидна база на средства.

Нето-добивката на компанијата во првата половина од годината достигнала 65,2 милијарди долари, што е зголемување во однос на 48,68 милијарди долари во истиот период минатата година.

Претседателот и главен извршен директор на „Арамко“, Амин Х. Насер, изјави дека невидените нарушувања во снабдувањето ги одбележале резултатите на компанијата во првите шест месеци од годината.

Насер нагласи дека компанијата успеала да го одржи континуитетот во работењето и производството и покрај предизвикувачката регионална состојба.