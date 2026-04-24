Австралија обезбеди дополнителни резерви на дизел поради тензиите на Блискиот Исток

Австралија денес соопшти дека обезбедила дополнителни 100 милиони литри (околу 628.000 барели) дизел како дел од напорите за заштита на резервите на гориво од глобалната нестабилност предизвикана од тековниот конфликт на Блискиот Исток, пренесува Анадолу.

Владата соопшти дека околу 50 милиони литри ќе бидат насочени кон регионалните заедници во Квинсленд, вклучително и Таунсвил, Гладстон и Мекеј.

„Владата го насочува дизелот таму каде што е најпотребен, осигурувајќи дека сите Австралијци, вклучително и оние во регионалните и руралните средини, ќе го добијат потребното гориво“, наведоа во заедничката изјава министерот за трговија Дон Фарел и министерот за климатски промени и енергија Крис Боуен.

Најновата пратка е обезбедена преку партнерства со компаниите „Ампол“, „БП Австралија“ и „Вива Енерџи“, со што вкупното количество дизел обезбеден во текот на изминатата недела изнесува околу 400 милиони литри.

Фарел истакна дека дополнително гориво е набавено според новите овластувања на Владата за стратегиски резерви.

„Сега се обезбедени приближно 400 милиони литри дополнително гориво како директен резултат на новите овластувања за стратегиските резерви на Владата на Албаниз, со што низ Австралија се доставува повеќе гориво каде што е потребно“, рече тој.

Фарел додаде дека Владата обезбедува суштински резерви за индустријата „со оглед на континуираниот конфликт на Блискиот Исток“.

Боуен нагласи дека дополнителните пратки покажуваат дека напорите за зајакнување на синџирот на снабдување со гориво во земјата даваат резултати.

„Сега обезбедивме дополнителни 400 милиони литри дизел, заедно со постојните договорени набавки што пристигнуваат во Австралија, со што се осигурува непречено движење во земјата“, изјави Боуен.

Владата додаде дека ќе продолжи да соработува со компаниите „Парк Фјуелс“, „ИОР“, „Инцитек Пивот“ и „ЦСБП“ за обезбедување пратки на гориво и вештачко ѓубриво.