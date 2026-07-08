- Меѓународната референтна цена на суровата нафта Брент порасна за 5,95% на 78,50 долари за барел од 08:37 часот по Гринич, а американската референтна цена на Западен Тексас Интермедијар (WTI) се искачи за 5,95% на 74,60 долари

Цените на нафтата скокнаа за 6% откако Трамп изјави дека прекинот на огнот со Иран е завршен - Меѓународната референтна цена на суровата нафта Брент порасна за 5,95% на 78,50 долари за барел од 08:37 часот по Гринич, а американската референтна цена на Западен Тексас Интермедијар (WTI) се искачи за 5,95% на 74,60 долари

Цените на нафтата скокнаа за речиси 6% денес откако американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека прекинот на огнот на САД со Иран е „завршен“, зголемувајќи ги стравувањата од обновен конфликт и нови прекини во снабдувањето од Блискиот Исток, јавува Анадолу.

Меѓународната референтна цена на суровата нафта Брент порасна за 5,95% на 78,50 долари за барел од 08:37 часот по Гринич, а американската референтна цена на Западен Тексас Интермедијар (WTI) се искачи за 5,95% на 74,60 долари.

„За мене, мислам дека е завршено“, рече Трамп во Анкара, седејќи покрај генералниот секретар на НАТО, Марк Руте, на годишниот Самит на Алијансата. „Што се однесува до мене, тоа е само губење време.“

Неговите изјави дојдоа откако САД започнаа нов бран напади врз Иран и ја укинаа дозволата за продажба на иранска нафта на светските пазари.

Потезите следуваа по неодамнешните напади врз комерцијални бродови што пловат низ Ормускиот Теснец, клучна точка за енергентите, поттикнувајќи загриженост дека обновените непријателства би можеле да ги загрозат протокот на сурова нафта и гориво од Персискиот Залив.

Трамп рече дека не сака да продолжи да соработува со Техеран, користејќи остар јазик против иранските лидери.

„Не сакам да соработувам со нив, но тие се бедници“, рече тој, додавајќи дека Иран „може да разговара“, но „го губи времето“ на прашањето дали преговорите ќе продолжат.

Меморандумот за разбирање меѓу САД и Иран постигнат во јуни вклучуваше прекин на нападите врз комерцијални бродови и повлекување на забраната за продажба на иранска нафта, а наедно се отвори и 60-дневен преговарачки период за поопсежен мировен договор.