- Референтната светска цена на нафтата „Брент“ падна за 3,5 % на 97,5 долари за барел, додека американскиот репер Западен Тексас Интермедијар (WTI) падна за над 3 % на 92 долари за барел

Цените на нафтата продолжуваат со остриот пад, дипломатските напори ги ублажуваат стравувањата околу Ормускиот Теснец - Референтната светска цена на нафтата „Брент“ падна за 3,5 % на 97,5 долари за барел, додека американскиот репер Западен Тексас Интермедијар (WTI) падна за над 3 % на 92 долари за барел

Цените на нафтата денес продолжуваат да паѓаат, додека инвеститорите ги разгледуваат изгледите за мировен договор на Блискиот Исток, кој би можел да ја намали загриженоста за снабдувањето со енергенти и да го отвори патот за постепено повторно отворање на Ормускиот Теснец, јавува Анадолу.

Референтната светска цена на нафтата „Брент“ падна за 3,5 % на 97,5 долари за барел од 7:15 часот по Гринич, додека американскиот репер Западен Тексас Интермедијар (WTI) падна за над 3 % на 92 долари за барел.

Падот на цената следуваше по јавувањата дека САД испратиле меморандум за разбирање од една страница до Иран преку пакистански посредници со цел официјално ставање крај на конфликтот и создавање рамка за постепено повторно отворање на Ормускиот Теснец.

Се очекува Техеран да одговори во рок од неколку дена откако ќе потврди дека го разгледува предлогот на САД, иако се очекува пошироки преговори за нуклеарната програма на Иран да се одржат во подоцнежна фаза.

Сепак, американскиот претседател Доналд Трамп предупреди дека договорот сè уште не е финализиран, велејќи дека би било „голема претпоставка“ дека Иран ќе го прифати предлогот. Тој, исто така, предупреди дека САД би можеле да продолжат со воени напади ако Техеран не се согласи.

Цените, исто така, беа под притисок откако Трамп привремено го смени својот план за помош на комерцијалните бродови што транзитираат низ Ормускиот Теснец.

Ненадејниот пресврт на Трамп следуваше по одлуката на клучен сојузник од Персискиот Залив да го прекине користењето на американските бази и воздушниот простор за операцијата, објави вчера „Ен-би-си њуз“, повикувајќи се на одредени извори.

Овој потег ги зголеми очекувањата дека Вашингтон можеби се префрла од воени мерки кон дипломатија, намалувајќи ги стравувањата од понатамошни нарушувања на пловидбата низ една од најклучните светски транзитни енергетски рути.

Ормускиот Теснец е клучна точка за глобалните текови на нафтата и течниот природен гас, а неделите конфликт во регионот ги зголемија цените на овие енергенти нагло поради стравувањата од нивен недостиг.