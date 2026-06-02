- Цените на енергијата, кои се зголемуваат поради тековните тензии на Блискиот Исток, се зголемија за 10,9 % на годишно ниво во мај во еврозоната, според податоците на Евростат

Цените на енергијата поради воените тензии продолжуваат да ја зголемуваат инфлацијата во еврозоната - Цените на енергијата, кои се зголемуваат поради тековните тензии на Блискиот Исток, се зголемија за 10,9 % на годишно ниво во мај во еврозоната, според податоците на Евростат

Годишната стапка на инфлација во еврозоната во мај изнесуваше 3,2 %, што е зголемување од 3 % во април, што е поврзано со повисоките цени на енергијата, покажаа официјалните бројки, јавува Анадолу.

Цените на енергијата, кои се зголемуваат поради тековните тензии на Блискиот Исток, се зголемија за 10,9 % на годишно ниво во мај во еврозоната, според податоците на Евростат.

По почетокот на нападите на САД и Израел врз Иран од 28 февруари, одлуката на Иран да го затвори стратегискиот Ормуски Теснец и нападите врз енергетските централи сериозно влијаеја врз глобалните цени на нафтата и гасот.

Во еврозоната, стапката на инфлација, исклучувајќи ги енергетските производи, изнесуваше 2,4 % во мај.

Годишната стапка на инфлација во регионот се зголемува од февруари, што е четврти последователен месечен раст.

Меѓу земјите од еврозоната, највисоки стапки во мај се забележани во Бугарија 6,3 %, Литванија 5,1 % и Грција 5 %.