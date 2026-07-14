- Меѓународната референтна цена на суровата нафта од типот Брент порасна за 2,4 % до 6:35 часот по Гринич, зголемувајќи го својот раст од почетокот на неделата од повеќе од 13 %

Цената на нафтата достигна речиси едномесечен максимум од над 85 долари поради ескалацијата во Ормускиот Теснец - Меѓународната референтна цена на суровата нафта од типот Брент порасна за 2,4 % до 6:35 часот по Гринич, зголемувајќи го својот раст од почетокот на неделата од повеќе од 13 %

Цените на нафтата се искачија над 85 долари за барел утрово, достигнувајќи го највисокото ниво за речиси еден месец, откако започнаа американските напади врз иранските воени цели и прекините во сообраќајот низ Ормускиот Теснец кои ја зголемија загриженоста за снабдувањето со енергенти, јавува Анадолу.

Меѓународната референтна цена на суровата нафта од типот Брент порасна за 2,4 % до 6:35 часот по Гринич, зголемувајќи го својот раст од почетокот на неделата од повеќе од 13 %.

Централната команда на САД (ЦЕНТКОМ) соопшти дека нејзината последна петчасовна операција била насочена против воени локации покрај јужниот брег на Иран, вклучувајќи ги системите за крајбрежна одбрана, ракетите и беспилотните летала и поморските капацитети.

ЦЕНТКОМ додаде дека целта на нападите биле Бушер, Ча Бахар, Јаск, Конарак, Абу Муса и Бандар Абас, нагласувајќи дека нападите имале за цел да ги ослабат капацитетите на Иран да напаѓа комерцијални бродови.

Претседателот на САД, Доналд Трамп, изјави дека американските сили ги напаѓаат воените капацитети на Иран поврзани со Ормускиот Теснец и дека повторно воведуваат блокада врз Иран и бродовите што работат со Техеран.

Комерцијалниот сообраќај низ Теснецот речиси е во прекин поради обновените напади, безбедносните предупредувања и растечката неизвесност околу блокадата.

Трамп, исто така, рече дека Вашингтон сака надомест од земјите од Персискиот Залив кои имаат корист од американската заштита на Теснецот, вклучувајќи ги Саудиска Арабија, Обединетите Арапски Емирати, Катар, Кувајт и Бахреин.

Ескалацијата ја интензивира загриженоста за потенцијални прекини во испораките на нафта и течен природен гас преку една од најважните светски транзитни маршрути за енергенти.