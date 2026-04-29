Францускиот претседател повикa на „нови решенија“ за растечките трошоци за енергија во услови на неизвесност

Францускиот претседател, Емануел Макрон, побара од Владата да развие нови решенија за справување со порастот на цените на енергенсите во услови на „крајно неизвесен геополитички контекст“, истакна денес владината портпаролка Мод Брежон. јавува Анадолу.

„Тој ги повика министрите и Владата да ја продолжат соработката со секторите кои се директно погодени од порастот на цените на енергенсите и горивата, министерство по министерство, со цел да се креираат нови мерки како и селективни решенија во претстојните недели”, изјави Брежон по состанокот на Советот на министри.

Брежон исто така нагласи дека Владата не ја исклучува можноста за воведување фискални мерки за енергетските компании, вклучувајќи и евентуален данок на „екстрапрофит” на нафтените корпорации.

Таа ги отфрли критиките на енергетскиот гигант „ТоталЕнерџис“, откако компанијата објави пораст на профитот од 51 отсто во првиот квартал, нагласувајќи дека Владата нема да се вклучи во кампања на „жесток критицизам“.

„Никој не смее да профитира од оваа криза и не треба да се остваруваат екстрапрофити, особено не во Франција. Врз основа на тој принцип, не е исклучено ништо“, изјави таа.

Минатата недела, Владата најави субвенција за гориво во износ од 0,20 евра по литар, наменета за приближно три милиони работници со ниски примања кои секојдневно поминуваат долги релации.