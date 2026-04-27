Фон дер Лајен: Европа плати 32 милијарди долари повеќе за енергенти поради војната против Иран - „Во 2022 година, (рускиот претседател) Путин ни го прекина снабдувањето со гас, а сега тоа е Ормускиот Теснец“

Европа мораше да плати 27 милијарди евра (32 милијарди долари) повеќе за увоз на нафта и гас од почетокот на војната на САД и Израел против Иран, изјави денес претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, јавува Анадолу.

Говорејќи на прес-конференција во Берлин, Фон дер Лајен рече дека Европа ја преживува својата втора сериозна енергетска криза во последните четири години и дека земјите членки на ЕУ мора да извлечат поуки од тоа.

„Во 2022 година, (рускиот претседател) Путин ни го прекина снабдувањето со гас, а сега тоа е Ормускиот Теснец“, изјави таа за новинарите.

„Нашата голема зависност од увезените фосилни горива нè прави ранливи. Мораме да ја намалиме таа зависност“, рече таа.

Фон дер Лајен истакна дека европските земји треба да го прошират производството на енергија од обновливи извори и да ги истражат нуклеарните иновации, вклучително и малите модуларни реактори, за да обезбедат сигурна енергија.

„Секој киловат-час енергија произведена овде придонесува за економската стабилност, прифатлива енергија, а со тоа и за независноста на Европа“, додаде таа.