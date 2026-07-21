- Турското Министерство за трговија планира да го одржува овој дипломатски моментум непречено во текот на остатокот од годината за да обезбеди траен пазарен пристап за турските извозници

Турција ја забрзува глобалната трговска дипломатија со нови разговори и средби во првата половина од годината - Турското Министерство за трговија планира да го одржува овој дипломатски моментум непречено во текот на остатокот од годината за да обезбеди траен пазарен пристап за турските извозници

Во првата половина од годината турското Министерство за трговија оствари 125 средби на високо ниво со претставници од 57 земји, со цел да го зголеми обемот на извозот, да ја зајакне инвестициската клима и да го олесни пристапот до новите глобални пазари, јавува Анадолу.

За да ги постигне овие цели, Министерството ги искористи механизмите за соработка, како што се Договорите за слободна трговија (ДСТ), Заедничките економски и трговски комитети (JETCO), Заедничките економски комисии (JEC) и Договорите за преференцијална трговија (ПТА).

Турција, исто така, обезбеди значително учество на клучните светски настани, како што се министерскиот состанок на ОЕЦД и економските самити на Организацијата на туркиските држави (ОТД).

Официјалните претставници одржаа билатерални средби со голем број земји, меѓу кои Саудиска Арабија, Туркменистан, Казахстан, Узбекистан, Азербејџан, Србија, Косово, Северна Македонија, Обединети Арапски Емирати (ОАЕ), Ирак, Иран, Катар, Кувајт, Оман и Сирија.

Трговските официјални претставници остварија посети на високо ниво на клучни партнери, како Казахстан и Саудиска Арабија, за да помогнат во зацврстувањето на економските врски, додека преговорите за ДСТ останаа високо на дипломатската агенда на земјата во шестмесечниот период.

За време на петтата рунда преговори за обнова на Договорот за слободна трговија (ДСТ) со Велика Британија во Анкара, двете страни ја потврдија посветеноста на забрзување и проширување на соработката, а успешните разговори го отворија патот за почеток на преговори за ДСТ со Канада и Костарика.

Трговските официјални претставници одржаа и технички разговори за проширување на опсегот на постојните ПТА со регионалните сојузници на Турција, Азербејџан и Узбекистан.

Во меѓувреме, институционалните механизми, како JETCO, дадоа конкретни политички резултати во првата половина од годината.

Турција и Велика Британија потпишаа договор за заемно признавање на овластените економски оператори на осмата седница на состанокот на ЈЕТКО меѓу двете земји.

Турција и Унгарија се согласија да ги зголемат квотите за транзитни дозволи и да ги поедностават процедурите за визи и работни дозволи на нивниот состанок на ЈЕТКО.

Преку механизмот ЈЕТКО, кој Турција првпат го воспостави со Норвешка, двете земји создадоа рамка за соработка во зелената транзиција и дигиталната економија.

Турција и Сирија во првата половина од годината потпишаа голем протокол што опфаќа многу области, почнувајќи од царина до енергетика и од банкарство до градежништво.

Турција и Германија дефинираа пат за економските односи и конкретни области на соработка.

Во исто време регионалните бизнис-форуми одиграа клучни улоги во интегрирањето на приватниот сектор, при што настаните како Турско-саудискиот инвестициски форум имаа голема посетеност.

Министерството ги насочи своите напори кон зајакнување на алтернативните трговски правци, логистиката и синџирите на снабдување со земјите од регионот, особено во екот на случувањата во Ормускиот Теснец и нивното влијание врз трговијата.

На врвот на агендата на турската трговска дипломатија беа и контактите со Северна Македонија, Србија и Косово на Балканот, регионалната економска интеграција и поддршката за турскиот градежен сектор.

Турското Министерство за трговија планира да го одржува овој дипломатски моментум непречено во текот на остатокот од годината за да обезбеди траен пазарен пристап за турските извозници.