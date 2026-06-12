- Регионалните тензии упатуваат на критични предупредувања за итната потреба од развој на повеќе алтернативи за транспортните коридори, изјави турскиот министер за транспорт

Турција и Северна Македонија ги разгледаа меѓународните транспортни коридори - Регионалните тензии упатуваат на критични предупредувања за итната потреба од развој на повеќе алтернативи за транспортните коридори, изјави турскиот министер за транспорт

Претставници на Турција и Северна Македонија ги разгледаа инфраструктурните инвестиции и стратегиските партнерства во транспортните коридори на Бизнис-форумот во Истанбул, јавува Анадолу.

Организиран од Одборот за надворешни економски односи (ДЕИК) на Турција во Истанбул, на настанот присуствуваа високи функционери од двете земји, вклучително и премиерот на Северна Македонија, Христијан Мицкоски.

Турскиот министер за транспорт и инфраструктура Абдулкадир Уралоглу рече дека историските врски меѓу Турција и Северна Македонија секојдневно достигнуваат повисоко ниво.

Тој нагласи дека војните во регионот на Турција упатуваат на критични предупредувања за итната потреба од развој на повеќе алтернативи за транспортните коридори.

Турција во изминатите 23 години инвестирала 355 милијарди долари во инфраструктура, особено во транспортна инфраструктура.

„Проценуваме дека ова ќе придонесе со 2 билиони долари во националната економија во следните 10 години. Со оваа иницијатива придонесуваме и за вработување на 1,2 милиони луѓе годишно“, истакна тој.

Тој рече дека договорот за соработка меѓу Турските државни железници и Јавното претпријатие за железничка инфраструктура „Железници на Република Северна Македонија“ значително ќе придонесе за унапредување на меѓусебната соработка меѓу двете земји.

„Се наоѓаме на многу стратешка точка што ги поврзува Европа и Азија, затоа постепено ги зголемуваме овие транзитни точки од ден на ден“, рече тој.

Уралоглу посочи дека за железничката линија што поминува преку мостот „Јавуз Султан Селим“ во Истанбул – приближно 120 километри – Турција обезбедила кредит од 6,75 милијарди долари од шест меѓународни институции предводени од Светската банка.

„Работиме и на коридор што потекнува од регионот на Заливот, Коридорот за развој“, додаде тој.

„Доколку денес го имавме завршено овој коридор, нема да дозволевме Ормускиот Теснец толку да доминира во глобалната агенда поради сообраќајот од Ирак“, рече министерот.

Тој исто така рече дека Турција е подготвена за сите форми на соработка со Северна Македонија и дека е подготвена да ја сподели целата своја експертиза.

- Северна Македонија се фокусира на стратегиски коридори -

Генералниот секретар на Владата на Северна Македонија, Игор Јанушев, објасни дека неговата земја ги развива коридорите 8 и 10 со цел да ја постави државата во срцето на стратегиските потреби на сојузниците.

Јанушев истакна дека земјата планира да инвестира 5,5 милијарди евра во инфраструктура во следните пет до седум години.

Тој соопшти дека Владата потпишала договор за стратегиско партнерство со Обединетото Кралство за финансирање на овие проекти.

Нагласи дека турските компании играат активна и конструктивна улога во железничките и автопатските проекти во земјата.

Јанушев изјави дека Северна Македонија планира да објави тендер од 450 милиони евра за третата секција на Коридорот 8 заедно со Европската инвестициска банка и ЕУ во следните две до три недели.