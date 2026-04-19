Трговските односи Турција-Северна Македонија и потенцијалот за раст дискутирани на Дипломатскиот форум во Анталија

Тековната состојба и потенцијалот за раст на трговските односи меѓу Турција и Северна Македонија беа дискутирани во рамки на Дипломатскиот форум во Анталија (ADF), пренесува Анадолу.

Според писмено соопштение од Бизнис советот Турција–Северна Македонија при Советот за надворешно-економски односи (ДЕИК), состојбата и потенцијалот за раст на трговските односи меѓу двете земји беа разгледани за време на работна вечера организирана во Анталија.

На работната вечера присуствуваа министерот за надворешни работи и надворешна трговија на Северна Македонија, Тимчо Муцунски, заедно со неговата делегација, генералниот директор за Балкан и Централна Европа во Министерството за надворешни работи на Турција, амбасадорот Јагмур Ахмет Гулдере, амбасадорот на Северна Македонија во Анкара, Јован Манасиевски, претседателот на Бизнис советот Турција–Северна Македонија при ДЕИК, Билал Кара, како и турски бизнисмени.

Во своето обраќање, Кара ја истакна важноста силните политички односи меѓу двете земји да се претворат во конкретни резултати во економската сфера.

Тој нагласи дека соработката меѓу Турција и Северна Македонија ќе ги унапреди односите на повисоко ниво со активна улога на бизнис-заедницата, додавајќи: „Како бизнис заедница сме подготвени да преземеме иницијативи, да ги забрзаме инвестиционите процеси и да создадеме одржлива економска вредност“.

За време на состаноците беа разгледани ажурирањето на Договорот за слободна трговија со цел зголемување на трговската размена меѓу двете земји на ниво од 2 милијарди долари, планот на активности и стратегиската патека на Бизнис советот за претстојниот период, тековната состојба и потенцијалот за раст на трговските односи меѓу Турција и Северна Македонија, како и можностите за соработка во приоритетни сектори, особено инфраструктурата, здравството, туризмот и енергетиката.