- Бројот на невработени лица на возраст од 15 и повеќе години се намали за 168.000 во однос на претходниот месец и изнесува 2,69 милиони

Стапката на невработеност во Турција во јуни се спушти на рекордно ниско ниво од 7,6 отсто - Бројот на невработени лица на возраст од 15 и повеќе години се намали за 168.000 во однос на претходниот месец и изнесува 2,69 милиони

Стапката на невработеност во Турција се намали за 0,5 процентни поени на месечна основа и во јуни изнесуваше 7,6 отсто, што претставува најниско ниво откако започна водењето на месечните евиденции во 2005 година, покажаа официјалните податоци објавени денес, јавува Анадолу.

Бројот на невработени лица на возраст од 15 и повеќе години се намали за 168.000 во однос на претходниот месец и изнесува 2,69 милиони, соопшти Турскиот статистички институт (ТуркСтат).

Стапката на невработеност изнесуваше 6,5 отсто кај мажите и 9,8 отсто кај жените.

Бројот на вработени лица се зголеми за 227.000 на месечна основа и во јуни достигна 32,73 милиони, додека стапката на вработеност се зголеми за 0,3 процентни поени на 48,9 отсто.

Стапката на вработеност изнесуваше 66,1 отсто за мажите и 32 отсто за жените.

Работната сила на Турција се зголеми за 58.000 лица и достигна 35,42 милиони, при што стапката на учество во работната сила порасна за 0,1 процентен поен на 52,9 отсто.

Стапката на учество кај мажите изнесуваше 70,7 отсто, а кај жените 35,4 отсто.

Невработеноста кај младите, која ја опфаќа возрасната група од 15 до 24 години, се намали за 1,8 процентни поени во однос на претходниот месец и изнесува 12,8 отсто.

Стапката на невработеност кај младите изнесува 10,4 отсто за мажите и 17,3 отсто за жените.

Композитната мерка за недоволна искористеност на работната сила, која ги вклучува невработеноста, невработеноста поврзана со работното време и потенцијалната работна сила, се намали за 2 процентни поени на 28,8 отсто.