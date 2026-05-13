Светското производство на нафта се намали за 1,8 милиони барели дневно во април

Глобалното снабдување со нафта се намали за дополнителни 1,8 милиони барели дневно во април достигнувајќи 95,1 милион барели на ден, со што вкупните загуби од февруари се сведени на 12,8 милиони барели дневно, соопшти денес Меѓународната агенција за енергија (ИЕА), пренесува Анадолу.

„Производството од земјите од Персискиот Залив погодени од затворањето на Ормускиот Теснец беше за 14,4 милиони барели дневно под нивоата пред војната“, соопшти ИЕА.

Агенцијата додаде дека поголемото производство и извоз од Атлантскиот Басен даваат одредено олеснување, и под претпоставка дека сообраќајот низ Теснецот постепено ќе продолжи од јуни, се предвидува дека глобалното снабдување со нафта ќе се намали за 3,9 милиони барели дневно во просек во 2026 година, на 102,2 милиони барели дневно.

ИЕА, исто така, објави дека се предвидува светската побарувачка за нафта да се намали за 420.000 барели дневно на годишно ниво оваа година, на 104 милиони барели дневно; 1,3 милиони барели дневно помалку од прогнозата на агенцијата пред војната.

Најголемиот пад ќе биде во вториот квартал од 2026 година, соопшти Агенцијата, додавајќи дека побарувачката ќе се намали за 2,45 милиони барели дневно, од кои земјите членки на ОЕЦД учествуваат со 930.000 барели дневно, а земјите надвор од ОЕЦД со 1,5 милиони барели дневно.

Петрохемискиот и воздухопловниот сектор во моментов се најпогодени, но повисоките цени и мерките за намалување на побарувачката сè повеќе ќе влијаат врз потрошувачката на гориво, соопшти агенцијата.