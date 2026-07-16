- Канцеларијата на трговскиот претставник на САД (USTR) соопшти дека потегот е преземен по едногодишна истрага според член 301 од Законот за трговија од 1974 година...

САД воведоа царини од 25 отсто на бразилскиот увоз - Канцеларијата на трговскиот претставник на САД (USTR) соопшти дека потегот е преземен по едногодишна истрага според член 301 од Законот за трговија од 1974 година...

САД вчера воведоа царини од 25 % за одредени увозни производи од Бразил по истрагата која откри дека јужноамериканската земја се занимавала со „нефер“ трговски практики кои вклучуваат дигитална трговија, електронски плаќања и други сектори, јавува Анадолу.

Канцеларијата на трговскиот претставник на САД (USTR) соопшти дека потегот е преземен по едногодишна истрага според член 301 од Законот за трговија од 1974 година, кој им овозможува на САД да истражуваат и да одговараат на практиките на странски влади кои се сметаат за „неразумни, неоправдани или дискриминаторски“ и кои ја оптоваруваат американската трговија.

„Обемните преговори со Бразил во текот на изминатата година не ги решија овие прашања, но ние остануваме отворени за продолжување на преговорите со Бразил за да се донесат долго потребните промени за проблемите идентификувани во оваа истрага“, изјави трговскиот претставник на САД, Џејмисон Грир.

Висок функционер на администрацијата за новинарите изјави дека истрагата открила дека бразилските судови презеле мерки против американските технолошки компании кои „претставуваат нефер трговска бариера“.

„На пример, бразилските судови издадоа тајни наредби со кои им наредуваат на американските технолошки компании да отстранат одредена политичка содржина, да суспендираат профили што им припаѓаат на нивни жители и да им забранат на платформите да ги откриваат овие наредби“, изјави за новинарите функционерот, кој зборуваше под услов на анонимност.

Истрагата, исто така, откри дека Бразил „неправедно ги ставил во неповолна положба“ американските даватели на услуги за електронско плаќање со фаворизирање на Пикс (Pix), системот за плаќање управуван од централната банка на Бразил, додаде функционерот.

Тој го обвини Бразил дека им дал преференцијален царински третман на Индија и Мексико, додека им одбил сличен пристап на американските извозници.

Како дел од потегот, администрацијата исклучи неколку производи од царините, вклучувајќи портокали и сок од портокал, одредени енергетски производи и одредени воздухопловни делови и компоненти.

Истрагата по член 301, започната минатата година по наредба на американскиот претседател Доналд Трамп, исто така ги испита политиките на Бразил за спроведување на антикорупциските мерки, заштитата на интелектуалната сопственост, пристапот до пазарот на етанол и нелегалното уништување на шумите.