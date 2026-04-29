САД воведоа санкции за 35 субјекти и физички лица со цел да го спречат иранскиот банкарски систем во „сенка"

Соединетите Американски Држави денес објавија дека воведуваат нови санкции насочени кон таканаречената иранска архитектура на банкарски систем во „сенка“, при што Министерството за финансии стави на „црна листа“ 35 поединци и организации под обвинение дека ја помагале работата на овие операции, јавува Анадолу.

Санкционираните субјекти и поединци што раководат со иранската архитектура за банкарски систем во „сенка”, овозможуваат трансфер на средства во вредност од десетици милијарди долари со цел да се избегнат санкциите”, се вели во соопштението на Министерството за финансии на САД.

Се наведува дека иранските банки зависат од приватни фирми наречени „рахбари“ за процесирање на плаќањата за санкционираната иранска трговија, користејќи сметки на фиктивни компании во странски банки.

Ваков вид трансакции често се вршат во име на субјекти како што се Исламската револуционерна гарда, Националната иранска нафтена компанија и други организации кои веќе се под санкции на САД, се вели во соопштението.

„Иранскиот банкарски систем во 'сенка' служи како клучен финансиски појас за спасување на неговите вооружени сили, овозможувајќи активности кои ја нарушуваат глобалната трговија и го поттикнуваат насилството низ Блискиот Исток“, истакна американскиот секретар за финансии, Скот Бесент.

„Финансиските институции се предупредени: Секоја институција која ги помага или соработува со овие мрежи е изложена на ризик од тешки последици“, додаде тој.

Санкциите му претходат на сегашниот конфликт на САД и Израел против Иран, што започна на 28 февруари, а кој во моментов е во фаза на прекин на огнот со цел да им се даде шанса на напорите за постигнување мировен договор.