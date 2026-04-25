Ретка колекција на албански монети и банкноти изложена во Тирана - По повод годишнините од два важни настана, создавањето на Банката на Албанија и издавањето на националната валута, во Тирана е изложена ретка колекција на банкноти, монети и накит

Централната банка на Албанија, како и други државни институции, поседуваат колекции со ретка вредност, фотографии, документи и артефакти поврзани со монетарната историја на Албанија и Албанците, пишува Анадолу.

Колекцијата, која сега е изложена во Тирана и за домашната јавност и за странските посетители, ги опфаќа различните историски фази пред создавањето на албанската држава, по прогласувањето на независноста на Албанија во 1912 година, па сè до денешен ден.

Националната банка на Албанија е основана во септември 1925 година под името Национална банка на Албанија и во февруари 1926 година ја издаде првата национална албанска валута со назив „франгу ар“, со неговите подединици „леки“.

Токму по повод годишнината од овие два настана, во просториите на седиштето број 2 на Банката на Албанија е изложена ретка колекција на банкноти, монети и накит користен од Албанците, како и документи, фотографии, предмети и историски артефакти.

Беса Синани Дами, специјалист во Музејот на Банката на Албанија, во изјава за Анадолу наведува дека целта на изложбата „Парите раскажуваат“ е доближување на јавноста до историјата на банкарската и финансиската институција.

Таа вели дека колекцијата што припаѓа на монетарната историја започнува со обидите на Албанците пред формирањето на банкарската институција, уште во времето на Владата на Исмаил Ќемали.

Дами посочува дека дел од колекцијата се и банкноти и други документи од османлискиот период кои циркулирале во Албанија и пошироко.

„Целта на оваа изложба е да го покани посетителот да ја запознае 100-годишната историја на нашата банкарска институција, но истовремено и на нашата национална валута, кои заедно го слават 100-годишниот јубилеј“, истакнува Дами.

Во колекцијата, како и во документацијата и другите предмети, се претставени различни периоди како османлискиот, периодот по независноста на Албанија, периодот на Републиката и Кралството, Втората светска војна, комунизмот и периодот по падот на режимот до денес.

„1925 година официјално го означува создавањето на Банката на Албанија. Издавањето на банкнотите започнува на почетокот на 1926 година, наречена ‘албански франгу ар’, кој се произведувал и како банкнота и како кованица со благородни метали и со албанска симболика“, раскажува Дами.

Според неа, изложбата „Парите раскажуваат“ е фокусирана само на 100-годишнината од создавањето на албанската банкарска институција и националната валута и ги опфаќа сите фази низ кои поминала Банката на Албанија.

„Оваа колекција е многу вредна за албанската држава, за Албанците, но и за сите што сакаат да дознаат повеќе за финансиите на Албанците. Имаме наследено богатство, кое сега е изложено за јавноста за да ги запознае овие монетарни вредности создадени од државата за своите граѓани“, нагласува таа.

Покрај Тирана, оваа колекција е изложена и во Скадар и во главниот град на Косово, Приштина, а се планира да биде изложена и во други градови.

Изложбата е организирана од Банката на Албанија во соработка со Италијанскиот институт за култура во Тирана и други институции како Генералната дирекција на архивите на Албанија, Националната библиотека на Албанија и Централниот државен архив на филмот на Албанија.