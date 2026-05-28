- „Двете земји реализираат 177 заеднички проекти со вкупен обем на инвестиции од околу 53 милијарди долари“

Претседателот на Казахстан очекува обемот на трговската размена со Русија да надмине 30 милијарди долари - „Двете земји реализираат 177 заеднички проекти со вкупен обем на инвестиции од околу 53 милијарди долари“

Претседателот на Казахстан, Касим-Жомарт Токаев, денес изјави дека очекува трговската размена со Русија да надмине 30 милијарди долари во блиска иднина, јавува Анадолу.

Говорејќи на состанокот со рускиот претседател Владимир Путин, кој вчера пристигна во државна посета на главниот град на Казахстан, Астана, Токаев рече дека овој факт го нагласува зајакнувањето на економското партнерство меѓу двете земји.

„Обемот на трговијата меѓу Казахстан и Русија достигнува рекордно ниво — околу 30 милијарди долари“, рече тој.

Токаев високо ја оцени економската интеракција со Русија, велејќи дека земјата продолжува да игра голема улога во развојот на Казахстан, и истакна дека Москва останува водечки извор на странски директни инвестиции во земјата.

„Русија во моментов е лидер во директните инвестиции во нашата економија - 29 милијарди долари“, рече Токаев, додавајќи дека Астана има намера да ја продолжи соработката во таа насока.

„Двете земји реализираат 177 заеднички проекти со вкупен обем на инвестиции од околу 53 милијарди долари“, истакна тој, додавајќи дека улогата на Русија во развојот на економскиот потенцијал на Казахстан е огромна.

Од своја страна, Путин ја опиша соработката меѓу Москва и Астана во рамките на меѓународните организации како „пример за конструктивна интеракција во меѓународните односи“.

Рускиот претседател исто така рече дека обидите на руските „злонамерници“ да го попречат економскиот раст на земјата претрпеле неуспех.

„И покрај обидите на некои од нашите противници да се борат против ова, кај нив самите не е сè во ред“, рече Путин, додавајќи дека Русија продолжува да го зазема четвртото место на глобално ниво според паритетот на куповната моќ, по Кина, САД и Индија.

Токаев истакна дека Русија ја држи водечката позиција во Европа според таа мерка.

Во меѓувреме, казахстанскиот министер за енергетика, Ерлан Акенженов, за новинарите на маргините на состанокот изјави дека властите на Казахстан и Русија ја разгледуваат можноста за потенцијален гасовод преку земјата кон Кина.

„Почнавме да разговараме за гасоводот познат како 'Сила на Сибир 2', иако тоа веројатно е само неговото привремено име. Станува збор за проект со капацитет до 35 милијарди кубни метри гас, кој би минувал низ Казахстан и би водел до Кина“, изјави тој.

Акенженов додаде дека тие ја изразиле својата желба „транзитот да поминува низ“ казахстанска територија.

„За таа цел, подготвени сме да ги обезбедиме сите услови и сите гаранции, плус дополнителна потрошувачка на територијата на Република Казахстан“.

Тој истакна дека овој гасовод би бил важен за Казахстан бидејќи би овозможил можност „за снабдување со 'сино гориво' на северните и источните територии“.