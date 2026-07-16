Прекин во системот за кредитни картички ја зафати цела Јапонија - Причината за прекинот е непозната

Прекин на системот за кредитни картички на национално ниво денес ги прекина плаќањата низ цела Јапонија, објави „Кјодо њуз“, пренесува Анадолу.

Граѓаните не можеа да плаќаат со кредитни картички во продавниците и кај други трговци, додека патниците на компанијата „Ист Џапан рејлвеј“ не можеа да купат билети.

Причината за прекинот е непозната.

Сепак, „Мицубиши УФЈ НИКОС“, еден од главните даватели на кредитни картички, изјави дека проблемот „започнал околу 8 часот наутро вчера, кога на одредени продажни места не можеле да се обработуваат плаќањата со картички“.

„Сумитомо Мицуи Кард Ко“, друг провајдер, исто така, пријавил слични проблеми.

Патниците во Токио, исто така, не можеа да ја користат апликацијата „Мобил пасмо“ за пристап до јавниот превоз.