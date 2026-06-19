- Се наведува дека 98% од француските возачи сметаат дека користењето автомобил е скапо, а 57% велат дека тоа е најголем трошок во нивното домаќинство

Повеќето Европејци го сметаат поседувањето автомобил за луксуз, покажа анкета - Се наведува дека 98% од француските возачи сметаат дека користењето автомобил е скапо, а 57% велат дека тоа е најголем трошок во нивното домаќинство

Поседувањето автомобил стана „луксуз“ за 80% од Европејците и 86% од испитаниците Французи, покажа новото истражување објавено денес, кое го истакнува растечкиот финансиски притисок поврзан со зголемувањето на трошоците за купување и одржување на автомобилите, јавува Анадолу.

Анкетата на „Aramisauto-OpinionWay“ покажа дека Франција има најнизок месечен буџет во Европа за купување нов или половен автомобил, во просек од 283 евра, што е намалување од 112 евра во споредба со 2024 година.

Се наведува дека 98% од француските возачи сметаат дека користењето автомобил е скапо, а 57% велат дека тоа е најголем трошок во нивното домаќинство.

И покрај тоа, две третини од Европејците сè уште се потпираат на автомобили за патување до работа, а 91% од француските испитаници велат дека не би можеле да патуваат како што сакаат без автомобил.

Анкетата, исто така, покажа промена кон одлуки што повеќе се водени од трошоците, при што 91% од француските купувачи им даваат приоритет на финансиските критериуми, како што се куповната цена, потрошувачката на гориво и трошоците за одржување, додека емоционалните фактори, како брендот и дизајнот, опаѓаат во важноста.

Според извештајот, 60% од Европејците размислуваат за купување електрични или хибридни возила, иако многумина се противат на обврзувачките рокови за постепено укинување на моторите со внатрешно согорување.