- Регистрациите во ЕУ, земјите од Европската асоцијација за слободна трговија (ЕАСТ) и Велика Британија изнесуваат вкупно 1,41 милион, што е зголемување од 1,24 милиони во јуни 2025 година

Побарувачката за електрични возила ја зголеми продажбата на нови автомобили во Европа - Регистрациите во ЕУ, земјите од Европската асоцијација за слободна трговија (ЕАСТ) и Велика Британија изнесуваат вкупно 1,41 милион, што е зголемување од 1,24 милиони во јуни 2025 година

Регистрациите на нови автомобили низ Европа се зголемија за 13,1 % во јуни во однос на истиот период минатата година на над 1,4 милиони единици, поттикнати од забрзаната побарувачка за електрични и хибридни возила, покажуваат податоците објавени денес, јавува Анадолу.

Регистрациите во ЕУ, земјите од Европската асоцијација за слободна трговија (ЕАСТ) и Велика Британија изнесуваат вкупно 1,41 милион, што е зголемување од 1,24 милиони во јуни 2025 година, покажуваат податоците на Европската асоцијација на производители на автомобили.

Само во ЕУ, бројот на регистрации се зголеми за 13,6 % на речиси 1,15 милиони возила. Германија, најголемиот пазар на автомобили во блокот, забележа раст од 15,7 %, по што следуваат Франција со 11,4 %, Италија со 10,6 % и Шпанија со 7,8 %.

Во јуни, регистрациите на батериски електрични возила на поширокиот европски пазар скокнаа за 51 % на 360.843 единици, додека продажбата на приклучни хибриди се зголеми за 22,7 % на 146.168.

Регистрациите на хибридно-електрични возила, вклучително и целосните и благите хибриди, бележат раст од 17,1 % и достигнаа 488.640 возила. Заедно, целосно електричните и приклучните хибридни модели сочинуваа повеќе од 36 % од вкупниот број нови регистрации.

Во меѓувреме, регистрациите на автомобили на бензин паднаа за 12,2 %, додека регистрациите на дизел се намалија за 16,9 %.

Во ЕУ, регистрациите на батериските електрични возила пораснаа за 60,7 % во јуни. Франција забележа зголемување од 93,5 %, Италија 86,6 %, Германија 78,2 % и Шпанија 26,5 %.

Во текот на првата половина од оваа година, регистрациите на автомобили во ЕУ се зголемија за 5,7 % на речиси 5,9 милиони единици. Низ ЕУ, ЕФТА и Велика Британија, регистрациите се зголемија за 6,1 % на 7,23 милиони.

Батериските електрични автомобили обезбедија удел од 20,7 % на пазарот на ЕУ во периодот јануари-јуни, што е зголемување од 15,6 % колку што изнесуваше една година претходно. Хибридно-електричните автомобили останаа најпопуларен погон, со удел од 37,3 %, додека приклучните хибриди го задржаа уделот од 9,8 %.

Комбинираниот удел на автомобилите на бензин и дизел падна на 29,7 % од 37,8 % една година претходно. Регистрациите на возила на бензин се намалија за 17,2 % во текот на периодот, додека регистрациите на дизел возилата паднаа за 16,5 %.

Меѓу производителите, регистрациите на „Фолксваген групацијата“ во ЕУ се зголемија за 7,3 % во јуни, додека „Стелантис“ забележа раст од 7,1 %. Регистрациите на „БМВ групацијата“ се зголемија за 16,1 %, „Мерцедес-Бенц“ оствари раст од 4,8 %, а „Рено групацијата“ се зголеми за 3,6 %.

Кинеските производители на автомобили продолжија брзо да се шират. Регистрациите на БЈД се зголемија речиси трипати во однос на претходната година, бележејќи раст од 199,3 % на 30.791 возила во јуни, додека регистрациите на „САИК мотор“ се зголемија за 50,7 % на 27.048.

Регистрациите на „Чери“ скокнаа за 271 % на 18.864 возила, додека „Липмотор“ забележа зголемување од речиси шест пати на 10.430.