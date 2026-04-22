Односите Косово - Турција се силни и базирани на меѓусебна доверба

Министерката за индустрија, претприемништво, трговија и иновации на Косово, Мимоза Кусари-Лила, го прими на средба министерот за трговија на Турција, Омер Болат, во Владата на Косово, јавува Анадолу.

Страните ги оценија високо односите меѓу двете држави, ставајќи акцент на зголемувањето на обемот на трговијата меѓу Косово и Турција.

По средбата, Болат и Кусари-Лила учествуваа на Тркалезната бизнис-маса Турција - Косово, организирана во зградата на Владата со учество на бизнисмени од двете земји.

- Кусари-Лила: Односите меѓу Косово и Турција се силни и изградени врз меѓусебна доверба -

Министерката за индустрија, претприемништво, трговија и иновации Мимоза Кусари-Лила изјави дека односите меѓу Косово и Турција се силни и изградени врз меѓусебна доверба, но дека оваа врска треба да се одрази и во поурамнотежено и подинамично економско партнерство.

Кусари-Лила истакна дека трговските односи меѓу Косово и Турција бележат позитивен развој и дека извозот на Косово кон Турција има раст, но има потреба од подобрување.

Таа додаде дека увозот од Турција продолжува да го надминува извозот на Косово и дека Министерството е фокусирано на подобрување на оваа структура, со премин од извоз на необработени или полупроцесирани производи кон производи со додадена вредност, како и зголемување на услугите.

Според неа, растот на трговијата со услуги, особено во технологијата и информациите, покажува позитивни резултати, што укажува дека Косово има значаен потенцијал во човечкиот капитал и иновативните сектори.

„Затоа е неопходно нашата соработка да се прошири надвор од трговијата со стоки и да ги опфати и услугите, во согласност со современите економски развои. За тоа, се договоривме со министерот Болат да се додаде и дискусија, преговори и усвојување на договор за слободна трговија со услуги на нашиот заеднички Договор за слободна трговија со стоки“, изјави Кусари-Лила.

Таа нагласи дека приоритетите на Владата на Косово се јасни: модернизација на трговската рамка, продлабочување на институционалната соработка и привлекување стратегиски инвестиции, особено во производството, иновациите и други сектори со додадена вредност.

- Болат: Меѓу Турција и Косово постојат одлични политички и дипломатски односи -

Во своето обраќање, министерот Болат изјави дека на средбата со министерката Кусари-Лила биле разгледани многу прашања и дека е постигната согласност дека договорот за слободна трговија меѓу двете земји функционира добро.

Болат истакна дека обемот на трговијата меѓу Турција и Косово достигнал околу 1 милијарда долари годишно.

„И во секторот на услуги, Косово има конкурентска предност. Затоа одлучивме состанокот на JATCO, за кој се договоривме со потпишување на договор пред две години, да се одржи до крајот на оваа година и таму ќе разговараме за проширување на Договорот за слободна трговија и во областа на услугите“, изјави Болат.

Додаде дека се надева дека преку потпишување на протокол ќе започнат официјални преговори за проширување на Договорот за слободна трговија.

Болат посочи дека во Косово има многу турски инвестиции во финансиските услуги, банкарските системи, дистрибуцијата на енергија, управувањето со аеродромите, како и во мали и средни производствени инвестиции.

„Како турска страна, ќе придонесеме во новата програма на Владата на Косово за создавање организирани индустриски зони или технопаркови, како и за управување со зоната за слободна трговија“, рече тој.

Болат истакна дека се подготвени да го споделат своето знаење и искуство со Косово во оваа област, нагласувајќи дека ќе служат како мост меѓу двете министерства за соработка во создавање организирани индустриски зони во Косово.

Тој изјави дека турските изведувачки компании се познати низ светот со успешните активности во околу 140 земји, со портфолио на проекти од околу 560 милијарди долари во последните 50 години, додавајќи:

„Под водство на нашиот претседател Ердоган, во последните 23 години оваа бројка во светските градежни проекти достигна 510 милијарди долари. Во Косово тие се активни во многу проекти за патишта, тунели, мостови и инфраструктура. Косово ќе биде домаќин на Медитеранските игри во 2030 година. Исто така, во рамки на Планот за раст на Европската Унија за Западен Балкан постојат многу проекти што ќе се реализираат со средства од ЕУ. Затоа нашите компании се подготвени да ги поддржат сите овие проекти со нивното знаење и искуство“, нагласи тој.

Болат додаде дека меѓу Турција и Косово постојат одлични политички и дипломатски односи, истакнувајќи дека Турција била меѓу првите земји што ја признале независноста на Косово во 2008 година.

„Турција беше предводник за многу исламски земји, влади и турски републики од Централна Азија да ја признаат Република Косово. Неодамна, со иницијативите на нашиот претседател кон Владата на Сирија, и Сирија го призна Косово. Се надеваме дека овој тренд ќе продолжи. Силната економија на Турција, политичката стабилност и силното лидерство под водство на нашиот претседател обезбедуваат многу стабилна средина за регионот на Балканот. Нашето министерство за надворешни работи и дипломатскиот персонал работат напорно мирниот и стабилен период на Балканот да продолжи засекогаш“, додаде тој.

Договорот за слободна трговија меѓу Косово и Турција стапи во сила во 2019 година.